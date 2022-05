Futsal

AZS UW Wilanów 6-0 Legia Warszawa

Sobota, 21 maja 2022 r. 13:41 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 29. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała w derbowym meczu z AZS UW Wilanów 0-6. Do przerwy legioniści przegrywali 0-4. Przez całe spotkanie "Wojskowych" wspierała dopingiem grupa kibiców.



Ostatni ligowy mecz w sezonie 2021/22 zespół Legii rozegra 29 maja o godzinie 14. Zapraszamy do hali OSiR Włochy!



W 3. minucie spotkania pierwszą bramkę zdobyli gospodarze. Po dobrej akcji Radosław Marcinkowski zagrał do Denysa Lifanova, który znalazł się sam przed bramkarzem Legii i posłał piłkę do bramki. W 9. minucie po dobrze rozegranym rzucie rożnym z najbliższej odległości piłkę do bramki skierował ponownie Lifanov. W 14. minucie było już 3-0 dla AZS-u. W tej sytuacji nie popisał się Tomasz Warszawski. Bramkarz Legii powinien wybronić tę piłkę. W 17. minucie legioniści oddali pierwszy celny strzał w tym meczu. Niestety, chwilę później przegrywali 0-4. Michał Rabiej pobiegł prawą stroną, zbiegł do linii i z ostrego kąta uderzył na bramkę.



W 25. minucie po dobrze rozegranym stałym fragmencie gospodarze zdobyli piątą bramkę. Chwilę później Mariusz Milewski sfaulował wychodzącego na bardzo dobrą pozycję Kacpra Opatowskiego. Tymczasem Warszawskiego zmienił w bramce Casillas. Na 7 minut przed zakończeniem spotkania Legia zdecydowała się na wycofanie bramkarza. W 35. minucie legioniści mieli niezłą sytuację, ale dobrze nogami interweniował bramkarz. Minutę później świetnie uderzał Milewski, ale i tym razem dobrze zagrał nogami Kamil Wójcik. Na niespełna 3 minuty przed końcem zawodnicy Legii popełnili błąd w rozegraniu, piłkę przejęli gospodarze, a do pustej bramki posłał ją Maciej Pikiewicz. Na 20 sekund przed końcem strzał oddał Gliński, ale piłka obiła jedynie oba słupki i nie wpadła do bramki.





Ekstraklasa: AZS UW Wilanów 6-0 (4-0) Legia Warszawa

1-0 2:53 Denys Lifanov

2-0 8:45 Denys Lifanov

3-0 13:49 Vitalii Lisnychenko

4-0 17:23 Michał Rabiej

5-0 24:30 Radosław Marcinkowski

6-0 36:54 Maciej Pikiewicz



AZS: 25. Kamil Wójcik, 9. Michał Klaus, 15. Radosław Marcinkowski, 17. Maciej Pikiewicz, 10. Denys Lifanov

rezerwa: 96. Michał Kozłowski, 13. 13. Nikodem Starek, 19. Michał Offert, 20. Maciej Piwowarczyk, 22. Michał Rabiej, 29. Sylwester Wielgat, 38. Tomasz Buczek, 70. Vitalii Lisnychenko, 99. Kacper Opatowski



Legia: 16. Tomasz Warszawski, 21. Grzegorz Och, 19. Adam Grzyb, 14. Krzysztof Jarosz, 2. Allanzin

rezerwa: 13. Juan Casillas, 6. Duarte Araujo, 9. Paweł Tarnowski, 10. Mateusz Gliński, 20. Michał Knajdrowski, 23. Mateusz Olczak, 77. Filip Turkowyd, 81. Mariusz Milewski



żółte kartki: Klaus - Gliński, Allanzin, Milewski, Turkowyd



