III liga: Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-1 Legia II Warszawa

Niedziela, 22 maja 2022 r. 18:50 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu 33. kolejki III ligi Legia II Warszawa przegrała na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-2. Do przerwy bramki nie padły. Kolejne spotkanie odbędzie się 28 maja o godzinie 12 w LTC, a przeciwnikiem stołecznego zespołu będzie Ursus.



Pierwsza połowa spotkania należała do ciekawszych. Mecz toczony był w niezłym tempie, z obu stron nie brakowało także sytuacji podbramkowych. Niestety, żadna z sytuacji nie zakończyła się zdobyciem gola. W 45. minucie legioniści domagali się podyktowania rzutu karnego. Sędzia był jednak niewzruszony. Chwilę później piłka wpadła do bramki Świtu, ale arbiter uznał, że zawodnik Legii był na spalonym i gola nie uznał.



W przerwie w zespole Legii nastąpiła jedna zmiana - Kacpra Skwierczyńskiego zmienił Jakub Czajkowski. W 50. minucie po bardzo ładnej akcji lewą stroną boiska strzałem z dystansu bramkę dla stołecznego zespołu zdobył Dawid Dzięgielewski. Co ciekawe, w 81. minucie w drużynie Świtu doszło do zmiany bramkarza. 2 minuty później gospodarze zmarnowali doskonałą sytuację do zdobycia wyrównującego gola. Co się odwlecze... W 90. minucie ładnym strzałem bramkę na 1-1 zdobył Jarosław Jampol. Gospodarze chcieli pójść za ciosem i po chwili uderzenie przewrotką obronił Maciej Kikolski. W 93. minucie ponownie do bramki trafił Jampol, który zaliczył zwycięskie trafienie.





0-1 50' Dawid Dzięgielewski

1-1 90' Jarosław Jampol

2-1 90+3 Jarosław Jampol



Legia II: 1. Maciej Kikolski, 17. Nikodem Niski, 18. Karol Noiszewski, 16. Patryk Konik, 5. Bartosz Widejko, 19. Jakub Kwiatkowski, 6. Filip Laskowski, 8. Patryk Pierzak, 21. Kacper Skwierczyński (46' 3. Jakub Czajkowski), 7. Dawid Dzięgielewski (60' 9. Arkadiusz Ciach), 24. Wiktor Kamiński (90+3 14. Kacper Gościniarek)



żółte kartki: Sosnowski, Cieślak, Nawotczyński - Noiszewski, Konik, Niski