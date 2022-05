Final play-off

Legia Warszawa 74-81 Śląsk Wrocław

Niedziela, 22 maja 2022 r.

W trzecim finałowym meczu koszykarze Legii Warszawa przegrała we własnej hali ze Śląskiem Wrocław 74-81. Stan rywalizacji: 2-1 dla Śląska. Kolejne spotkanie odbędzie się we wtorek o godzinie 20:40.



Legioniści dobrze rozpoczęli to spotkanie. Przy wypełnionej po brzegi hali, niesieni głośnym dopingiem, szybko wyszli na prowadzenie. Równie szybko jednak goście doprowadzili do wyrównania 10-10. Kolejne minuty to wyrównana gra obydwu zespołów, ale pod koniec pierwszej kwarty lepiej prezentowali się goście, którzy wygrali tę partię 26-17.



Legioniści zaczęli drugą kwartę z większą koncentracją i zaczęli nieco odrabiać straty. Przy stanie 29-30 za 3 punkty trafił Łukasz Kolenda. Do końca drugiej części spotkania utrzymywała się kilkupunktowa przewaga Śląska. Na 30 sekund przed przerwą goście prowadzili z przewagą 10 punktów. O czas poprosił trener Legii, Wojciech Kamiński. To przyniosło efekt, bo legioniści szybko zdobyli 2 punkty, na dodatek z faulem. Abdur-Rahkman celnie wykonał rzut wolny i na przerwę legioniści schodzili przy wyniku 39-46.



Trzecią kwartę Legia rozpoczęła od 3 punktów Łukasza Koszarka i dalej było równie dobrze. Legioniści nie tylko wyrównali stan meczu, ale po trójce rozgrywającego znakomite spotkanie Skificia, wyszli na prowadzenie. Ponownie zapowiadała się niesamowicie emocjonująca końcówka. Po chwili wyczyn kolegi z zespołu powtórzył Cowels. Trzecia kwarta zakończyła się wygraną Legii 22-14.



Na 8 minut przed zakończeniem meczu na tablicy widniał wynik 63-63, ale to goście zdobyli kolejne punkty, dające im 5-punktowe prowadzenie. Trener Legii szybko zareagował i poprosił o czas. Na 2 minuty do końca legioniści przegrywali 71-74. Próbowali więc rzutów za 3 punkty, ale każda z tych prób była niecelna. Śląsk szybko zdobył kolejne 3 punkty, Legia odpowiedziała trójką, ale to goście byli lepsi w końcówce.



kwarty: 17-26, 22-20, 22-14, 13-21