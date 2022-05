Widzew Łódź awansował do Ekstraklasy

Komentarze (26)

+ dodaj komentarz

dodaj

olew - 30 minut temu, *.vectranet.pl Gratulacje ! Przyjemnie i emocjonująco ogrywa się Widzew. A i klęski doznawane z Widzewem bolą bardziej od innych. Miejsce Widzewa jest w lidze. odpowiedz

Pjoter - 45 minut temu, *.play-internet.pl Boli mnie cewa.... odpowiedz

S - 51 minut temu, *.plus.pl Gratulacje! Ładny stadion, dość liczna ekipa, może po kilku latach w niższych ligach zrozumieją jaki ich zaszczyt czeka, mogąc rozegrać co najmniej 2 mecze z Legią;) odpowiedz

Cała Łódź - 1 godzinę temu, *.centertel.pl A jak zaszkodzi... odpowiedz

Juri - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Największy wróg,będzie dobry klimat na obu meczach. odpowiedz

chrisSiekierki - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Spieprzyli mi całą niedzielę... jak ich nie cierpię... odpowiedz

(L)egiunia Fanatic(L) - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Mimo nienawiści to jest dla mnie jedyny klasyk polskiej ligi. Żadne mecze z łachem czy Wisła tylko mecz z judkami. Pierwsze co jak będzie terminarz zobaczę kiedy jest mecz z nimi chociaż chodzę na każdy ale to jest mecz na który kiedyś się chodziło ma 2 godziny przed meczem zająć miejsce na Żylecie. Kibicowsko będzie się działo. Tylko Legia! odpowiedz

Walker vel koniotluk - 1 godzinę temu, *.69.183 Swietna wiadomosc !

Mimo wszelkich roznic miedzy Legia a Widzewem to ja jako Legionista z tego faktu sie ciesze.

Mam nadzieje,ze podniesie to jakos poziom kibicowsko -sportowy.

Moze to tez jest tak,ze Widzew wlasnie mial Awansowac i walczyc o najwyzsze cele moze nawet bedzie musial nam wpie...dol spuscic na boisku bysmy sie obudzili a co za tym idzie by pewni ludzie zdali sobie sprawe czym jest Legia Warszawa,ze my zawsze walczymy o najwyzsze cele w Polsce i taki sezon jak ten ktory sie zakonczyl powtorzyc sie nie moze! odpowiedz

gazza - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Bedzie ciekawy krotki wyjazd... odpowiedz

RTSiak - 1 godzinę temu, *.belgacom.be Wracamy do Ekstraklasy !!! Tęskniłem za meczami z Wami na zawsze kosa ale i szacunek odpowiedz

Kalarepa - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl @RTSiak: my też. Tym bardziej ze wisly nie ma. Bedzie sie dzialo. Gimbaza nie pamieta 96 i 97. odpowiedz

Olo - 1 godzinę temu, *.chello.pl @RTSiak: Widzew i szacunek do Legii? To Ty chyba nie jesteś Widzewiakiem... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 27 minut temu, *.play-internet.pl @Olo: Niestety,takie pokolenie....... odpowiedz

Fajnie - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Witamy was ..uje ,lepiej że takie zespoły niż no name odpowiedz

Bazyl - 2 godziny temu, *.chello.pl Z najwyższym budżetem to było najłatwiej. odpowiedz

Krislegia - 2 godziny temu, *.matrixinternet.pl W Łódzi jest taki głód sukcesu że sobie wręczyli puchar za 2 miejsce ")))) odpowiedz

Mamut - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Lepiej jakbyśmy zagrali na początku z nimi ,bo na jesieni może być 8 fala,i zapisy nie na wyjazd tylko po 5 dawkę odpowiedz

Po(L)ubiony - 2 godziny temu, *.aster.pl Widzew to kawał historii. Co ważniejsze, wspólnej historii. Oby tylko wnieśli coś do ekstraklapy, bo jednorocznych beniaminków, chyba mamy dosyć. Liczę na dobre mecze. odpowiedz

Maciek - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Czas odkurzyć przyśpiewki z lat 90-tych ubiegłego wieku.



Widzew, Widzew, łódzki Widzew, ja tej ..... nienawidzę.



Dzisiaj rano do sedes wpadł mi znaczek rts-u

odpowiedz

FOREVER LEGIA - 43 minuty temu, *.play-internet.pl @Maciek: Wsiąść do pociągu,byle do łodzi....... odpowiedz

chrisSiekierki - 3 minuty temu, *.vectranet.pl @FOREVER LEGIA : wziąć z sobą kosę też nie zaszkodzi... ach te lata 80... odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Aaaajaaaaajaaaajaaaaaaj-jeeeeeedzieeeeemyyyyy na mecz do łodziiiiii....... odpowiedz

Kalarepa - 2 godziny temu, *.play-internet.pl I ok, beda emocje. Nie ma wisly, bedzie legia- widzew. odpowiedz

(L) - 2 godziny temu, *.chello.pl widzeeeew widzew łódzki widzew ja tej k...y nienawidzę!!!!! odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.1.74 bedzie z kim sie nap...dalac odpowiedz

Alan - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Pomimo wiadomych różnic i animozji tj.dobra wiadomość. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.