Plus maja: Bartosz Slisz i Paweł Wszołek

W maju legioniści rozegrali trzy mecze, z: Górnikiem Zabrze (5-3), Jagiellonią Białystok (2-2) i Cracovią (3-0). W tym miesiącu najwięcej pozytywnych ocen zgromadzili Bartosz Slisz i Paweł Wszołek . Obaj panowanie otrzymali plusa w każdym z majowych spotkań. Slisz prezentował wysoką formę, a w meczu z Górnikiem strzelił nawet gola. "Wszołi" od jakiegoś czasu nie schodził poniżej przyzwoitego poziomu, a ostatnie trzy kolejki tylko to potwierdziły. Po dwa plusy zgromadzili również: Lindsay Rose , Mateusz Wieteska i Patryk Sokołowski . W tej trójce cieszy przede wszystkim obecność tego ostatniego, gdyż warszawiak zanotował spory progres na przestrzeni ostatnich miesięcy. Najniżej w naszej klasyfikacji znalazł się Maciej Rosołek , który dostał dwie negatywne oraz jedną pozytywną notę. "Rossi" dobrze wyglądał w starciu z krakowianami, aczkolwiek wcześniejsze mecze nie były w jego wykonaniu najlepsze. Pełna klasyfikacja: Bartosz Slisz - 3 Paweł Wszołek - 3 Lindsay Rose - 2 Mateusz Wieteska - 2 Patryk Sokołowski - 2 Josue - 2 / 1 Ernest Muci - 1 Matthias Johansson - 1 Cezary Miszta - 1 / 1 Rafael Lopes - 1 / 1 Tomas Pekhart - 1 / 1 Jurgen Celhaka - 1 Mateusz Hołownia - 1 Maciej Rosołek - 1 / 2

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.