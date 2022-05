Kos sędzią meczu z Cracovią

Damian Kos został wyznaczony do sędziowania meczu 34. kolejki Ekstraklasy z Cracovią. Na liniach pomagać mu będą Bartosz Heinig i Dariusz Bohonos, sędzią technicznym będzie Dominik Sulikowski, natomiast w wozie VAR zasiądą Paweł Malec i Tomasz Listkiewicz. Obsada sędziowska 34. kolejki: Pogoń Szczecin – Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Daniel Stefański (Bydgoszcz) Legia Warszawa – Cracovia: Damian Kos (Wejherowo) Śląsk Wrocław – Górnik Zabrze: Łukasz Kuźma (Białystok) Górnik Łęczna – Jagiellonia Białystok: Patryk Gryckiewicz (Toruń) Lech Poznań – Zagłębie Lubin: Szymon Marciniak (Płock) Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk: Damian Sylwestrzak (Wrocław) Piast Gliwice – Radomiak Radom: Tomasz Musiał (Kraków) Wisła Płock – Stal Mielec: Piotr Urban (Legionowo) Wisła Kraków – Warta Poznań: Piotr Lasyk (Bytom)

Władeczek - 54 minuty temu, *.netfala.pl Dalibyście info, żeby wszyscy przyłazili na ten mecz bo bilety się na razie okrutnie sprzedają faken. Może jakieś sztandary wywiejzcie też na wiaduktach i mostach w Wawie, żeby ludzie wiedzieli że jest mecz. Musi być pełny stadion albo prawie pełny faken! Może jeszcze coś ugramy w tej lidze. odpowiedz

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl a co to za jeden? odpowiedz

