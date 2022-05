U-20: Powołanie dla Włodarczyka

Trener reprezentacji Polski do lat 20 Miłosz Stępiński ogłosił listę zawodników powołanych na zgrupowanie selekcyjne, które potrwa od 30 maja do 1 czerwca w Uniejowie. W kadrze znalazł się tylko jeden zawodnik Legii Warszawa, Szymon Włodarczyk. Lista powołanych zawodników: Jakub Ojrzyński (Caernarfon Town FC, Walia), Kacper Kasperowicz (Chojniczanka Chojnice), Bartosz Cybulski (Derby County FC, Anglia), Patryk Walicki (KAA Gent, Belgia), Bartosz Neugebauer (GKS Jastrzębie), Daniel Hoyo-Kowalski (Hutnik Kraków), Pascal Poloński (Hamburger SV, Niemcy), Maksymilian Pingot (Lech Poznań), Tomasz Neugebauer (Lechia Gdańsk), Szymon Włodarczyk (Legia Warszawa) , Kelechukwu Ibe-Torti (ŁKS Łódź), Jan Kuźma (ŁKS Łódź), Antoni Klimek (Odra Opole), Bartosz Talar (Olympique Lyonnais, Francja), Jakub Bieroński (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Oskar Krzyżak (Raków Częstochowa), Simon Szczepanik (Rayo Vallecano de Madrid, Hiszpania), Bartosz Baranowicz (Skra Częstochowa), Michael Wyparło (Stal Mielec), Jakub Kisiel (Stomil Olsztyn), Adrian Bukowski (Śląsk Wrocław), Daniel Szelągowski (Warta Poznań), Radosław Cielemęcki (Wisła Płock), Filip Borowski (Zagłębie Sosnowiec)

