Pięciobój

Biernacka na podium 4. edycji PP

Wtorek, 17 maja 2022 r. 07:39 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Drzonkowie odbyła się czwarta edycja Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym, w obsadzie międzynarodowej, przeprowadzona w nowej, skróconej, 90-minutowej formule. Podczas sobotniej odsłony imprezy wszyscy zgłoszeni zawodnicy przystąpili do rywalizacji półfinałowej, na podstawie której wyłoniona została najlepsza 18 pięcioboistek i pięcioboistów. Specjalnie dla młodszych zawodników (U-19) przeprowadzone zostały zawody w czwórboju (bez jazdy konnej), dzięki czemu juniorzy również mieli szanse na sprawdzenie swoich sił w nowo wprowadzonej formule zawodów.



W pięcioboju do finału A awansowały Wiktoria Wierzba i Michalina Wierzba. Ostatecznie w pierwszej dziesiątce rywalizację zakończyła Wiktoria Wierzba, która zaliczyła bezbłędny przejazd po parkurze.



Do grona 18 najlepszych czwórboistek awansowały Maja Biernacka, Pola Wolska i Paulina Myrda. Ostatecznie Maja Biernacka została sklasyfikowana na miejscu drugim, dzięki świetnemu wynikowi w laser runie (drugi najlepszy wynik w finale B).