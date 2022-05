ME U-17: Holandia 2-1 Polska. Występ Murawskiego

Reprezentacja Polski do lat 17, której trenerem jest Dariusz Gęsior, przegrała 1-2z Holandią w swoim drugim meczu fazy grupowej rozgrywanych w Izraelu mistrzostw Europy. W barwach "Biało-czerwonych" wystąpił jeden z dwóch powołanych legionistów - 90 minut w bramce spędził Jakub Murawski. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają z Bułgarią 22 maja o godzinie 16:30. ME U-17: Holandia 2-1 Polska Dean Huijsen 51 (k), Yoram Boerhout 90 - Tommaso Guercio 88 Polska: 1. Jakub Murawski - 14. Tommaso Guercio, 16. Miłosz Kurzydłowski, 5. Konrad Magnuszewski, 23. Mikołaj Tudruj, 3. Jakub Lewicki (72, 20. Kacper Terlecki) - 9. Kacper Śmiglewski (46, 8. Marcel Kalemba), 2. Jakub Staniszewski (85, 19. Szymon Doba), 6. Dawid Drachal (85, 18. Mateusz Wójcik), 7. Dawid Tkacz (66, 11. Kacper Masiak) - 10. Oliwier Sławiński

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.