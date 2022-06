U-21: San Marino 0-5 Polska. Występ Miszty

W meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Europy U-21 Polska wygrała na wyjeździe z San Marino 5-0. Do przerwy Polacy prowadzili 3-0. Pełne spotkanie rozegrał bramkarz Legii Warszawa, Cezary Miszta. el. MME 2023 San Marino 0-5 (0-3) Polska 4' Bartosz Białek 17' Kacper Łopata 33' Michał Skóraś 82' Jakub Kałuziński 89' Bartosz Białek (karny) Polska: 1. Cezary Miszta, 5. Konrad Gruszkowski (61' 7. Wiktor Długosz), 2. Kacper Łopata, 6. Łukasz Poręba (68' 23. Jakub Kałuziński), 3. Ariel Mosór, 14. Michał Karbownik (68' 15. Bartłomiej Wdowik), 19. Łukasz Łakomy, 8. Ben Lederman, 21. Michał Skóraś (61' 11. Mariusz Fornalczyk), 10. Kacper Kozłowski (61' 18. Jakub Myszor), 17. Bartosz Białek San Marino: 23. Pietro Amici, 22. Filippo Pasolini (46' 17. Luca Cecchetti), 8. Giacomo Matteoni (57' 6. Filippo Santi), 7. Alessandro Tosi, 2. Simone Franciosi, 10. Elia Ciacci (46' 18. Samuele Zannoni), 21. Lorenzo Capicchioni, 19. Alex Toccaceli (65' 14. Giacomo Valentini), 3. Andrea Contadini, 20. Lorenzo Lazzari (80' 9. Daniele Babboni), 11. Samuel Pancotti żółte kartki: Pasolini, Zannoni, Franciosi, Tosi - Białek

