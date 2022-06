U-21: Polska 1-2 Niemcy. Występ Miszty

Wtorek, 7 czerwca 2022 r. 19:54 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Reprezentacja Polski U-21 przegrała w Niemcami w meczu o udział w barażach do mistrzostw Europy. Aby myśleć o awansie, Polacy musieli wygrać. Pełne spotkanie rozegrał jedyny powołany legionista, Cezary Miszta.



W 25. minucie Ariel Mosór popełnił poważny błąd, próbował zagrywać piłkę głową, ale zrobił to tak niefortunnie, że ta poleciała w stronę bramki. Dopadł do niej Youssoufa Moukoko i pokonał Cezarego Misztę. W 35. minucie strzałem głową do wyrównania doprowadził Bartosz Białek. W 53. minucie doskonałą sytuację zmarnował Michał Skóraś, który znalazł się sam przed bramką, przelobował golkipera, ale trafił tylko w poprzeczkę. W drugiej połowie obydwa zespoły seryjnie marnowały świetne sytuacje. W 84. minucie na bramkę uderzył Youssoufa Moukoko. Źle w tej sytuacji zachował się bramkarz Legii, Cezary Miszta, który nie ruszył się z miejsca i tylko odprowadził piłkę wzrokiem.



U-21: Polska 1-2 (1-1) Niemcy

0-1 25' Youssoufa Moukoko

1-1 35' Bartosz Białek

1-2 84' Youssoufa Moukoko



Polska: 1. Cezary Miszta - 20. Sebastian Walukiewicz (68, 5. Konrad Gruszkowski), 3. Ariel Mosór, 4. Jakub Kiwior, 14. Michał Karbownik (85, 16. Tomasz Pieńko) - 19. Łukasz Łakomy (58, 11. Mariusz Fornalczyk), 8. Ben Lederman (58, 23. Jakub Kałuziński), 6. Łukasz Poręba, 10. Kacper Kozłowski, 21. Michał Skóraś - 17. Bartosz Białek (68, 9. Adrian Benedyczak)



Niemcy: 1. Nico Mantl - 2. Josha Vagnoman, 5. Armel Bella-Kotchap, 4. Malick Thiaw (46, 15. Yann Aurel Bisseck), 3. Noah Katterbach - 20. Lazar Samardžić (61, 10. Tim Lemperle), 16. Eric Martel, 13. Patrick Osterhage (68, 17. Florian Flick) - 9. Jonathan Burkardt, 11. Youssoufa Moukoko, 21. Faride Alidou (82, 19. Kilian Fischer)



żółte kartki: Kałuziński, Kozłowski, Fornalczyk - Martel