U-18: Słowenia 2-0 Polska. Występ Kamińskiego

W pierwszym z trzech czerwcowych meczów turnieju towarzyskiego w Słowenii reprezentacja Polski do lat 18 przegrała 0-2 (0-0) ze Słowenią. W wyjściowym składzie znalazł się jedyny powołany legionista, Wiktor Kamiński. Podczas turnieju Polska rozegra jeszcze dwa spotkania - 4 czerwca z Macedonią Północną i 7 czerwca ze Słowenią. U-18: Słowenia 2-0 (0-0) Polska Miłosz Brzozowski 68 (s), Srđan Kuzmić 80 Polska: (skład wyjściowy) 1. Oliwier Zych - 5. Filip Koperski, 16. Wiktor Matyjewicz, 6. Szymon Michalski, 21. Igor Drapiński, 23. Miłosz Brzozowski - 18. Mateusz Kowalczyk, 8. Antoni Kozubal, 10. Kacper Urbański - 7. Wiktor Kamiński, 17. Dominik Biniek żółte kartki (Polska): Kowalczyk, Michalski

