Liga Narodów

Polska 2-1 Walia

Środa, 1 czerwca 2022 r. 19:53 Woytek, źródło: Legionisci.com

W pierwszym meczu Ligi Narodów 2022/23 rozegranym we Wrocławiu Polska wygrała 2-1 z Walią. W reprezentacji nie zagrał jedyny powołany legionista - Mateusz Wieteska.



W 4. minucie doskonałe podanie z prawej strony od Klicha dostał Zieliński, jednak jego strzał głową minął bramkę. W 10. minucie po dograniu z rzutu rożnego nad bramką uderzał Klich. W 21. minucie świetną sytuację zmarnował Robert Lewandowski. Piłkę po jego strzale z lewej strony bramkarz zdołał jeszcze ręką wybić za boisko. W 40. minucie Polska mogła wyjść na prowadzenie, jednak piłkarze trochę się pogubili i nie zdołali oddać strzału. Do przerwy na tablicy wyników było więc 0-0.



W przerwie trener gości dokonał trzech zmian, a w 52. minucie Walijczycy objęli prowadzenie po ładnym strzale Jonathana Williamsa, z którym nie poradził sobie Kamil Gabara. Kilka minut później okazji sam na sam nie wykorzystał Robert Lewandowski, ale nawet gdyby trafił w bramkę, nie zostałaby ona uznana bo był na spalonym. Po godzinie gry Czesław Michniewicz dokonał dwóch roszad. W miejsce Jacka Góralskiego wszedł Jakub Kamiński, a Mateusza Klicha zastąpił Szymon Żurkowski.



W 72. minucie Polska doprowadziła do wyrównania za sprawą Jakuba Kamińskiego, który otrzymał podanie ze skrzydła od Tymoteusza Puchacza na ósmy metr, przełożył piłkę na prawą nogę i posłał ją po długim rogu i bramkarz mógł tylko wzrokiem odprowadzić piłkę. W 85. minucie wprowadzony kilka minut wcześniej Karol Świderski z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki. Wcześniej strzał oddał Robert Lewandowski, ale źle piłkę nogą odbił obrońca i ta trafiła prosto pod nogi Świderskiego.



Kolejny mecz "Biało-Czerwoni" rozegrają w środę, 8 czerwca w Belgii.







Polska 2-1 (0-0) Walia

0-1 - 52' Jonathan Williams

1-1 - 72' Jakub Kamiński

2-1 - 85' Karol Świderski



Polska: 1. Kamil Grabara - 18. Bartosz Bereszyński, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 19. Tymoteusz Puchacz (73' 21. Nicola Zalewski) - 14. Mateusz Klich (60' 8. Szymon Żurkowski), 10. Grzegorz Krychowiak (81' 11. Kamil Grosicki), 20. Piotr Zieliński, 6. Jacek Góralski (61' 2. Jakub Kamiński) - 7. Adam Buksa (73' 16. Karol Świderski), 9. Robert Lewandowski



Walia: 12. Danny Ward (46' 1. Wayne Hennessey) - 2. Chris Gunter, 5. Chris Mepham, 17. Rhys Norrington-Davies - 7. Matt Smith, 22. Dylan Levitt, 16. Joe Morrell, 18. Jonny Williams (77' 10. Sorba Thomas), 9. Wes Burns (62' 3. Neco Williams) - 13. Kieffer Moore (46' 19. Mark Harris), 20. Daniel James (46' 11. Rabbi Matondo)





żółte kartki: Bereszyński - Morrell, Norrington-Davies



sędziował: Rade Obrenovič (Słowenia)

widzów: 35 214