Belgia 6-1 Polska. Wieteska nie grał

Środa, 8 czerwca 2022 r. 22:38 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W drugim meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski przegrała z Belgią 1-6. Do przerwy Polacy remisowali 1-1. Bramkę dla naszej reprezentacji zdobył Robert Lewandowski. Na boisku nie pojawił się jedyny powołany legionista, Mateusz Wieteska.



W 4. minucie Belgowie zmarnowali doskonałą sytuację - najpierw w słupek trafił Michy Batshuayi, a przy dobitce spudłował Eden Hazard. Chwilę później do bramki trafił Batshuayi, jednak był na spalonym. W 16. minucie Batshuayi ponownie był na minimalnym spalonym, sędzia jednak pozwolił dokończyć akcję. I tym razem Polacy szczęśliwie nie stracili gola. W 22. minucie po zagraniu w pole karne z lewej strony z wykończeniem akcji spóźnił się Jakub Kamiński i nie zdołał sięgnąć piłki. W 28. minucie Polacy wyszli na prowadzenie. Po aucie Piotr Zieliński wbiegł w pole karne, wycofał piłkę do Sebastiana Szymańskiego, ten zagrał do Roberta Lewandowskiego, który wyszedł sam przed bramkę i skierował piłkę do siatki. W 42. minucie najpierw świetnie obronił Bartłomiej Drągowski, ale po chwili skapitulował po mocnym strzale Axela Witsela zza pola karnego.



W 57. minucie Drągowski dwukrotnie świetnie wybronił dobre uderzenia Belgów. W 59. minucie mocno uderzył Timothy Castagne, na szczęście się pomylił. Chwilę później po stracie w środku boiska Kevin de Bruyne zdobył drugą bramkę dla Belgii po podaniu Hazarda. W 73. minucie po kolejnej stracie w środku boiska piłkę przejął de Bruyne, podał do Batshuayiego, ten do Leandro Trossarda, który z bliskiej odległości pokonał Drągowskiego. W 80. minucie padła czwarta bramka dla Belgii. Po krótko rozegranym rzucie rożnym przepięknym uderzeniem z narożnika pola karnego popisał się Leandro Trossard. 3 minuty później nieatakowany przez nikogo Leander Dendoncker pogrążył reprezentację Polski. Kiedy wydawało się, że to już koniec, z bardzo bliskiej odległości do bramki trafił Loïs Openda.



Belgia 6-1 (1-1) Polska

28' 0-1 Robert Lewandowski

42' 1-1 Axel Witsel

58' 2-1 Kevin de Bruyne

73' 3-1 Leandro Trossard

80' 4-1 Leandro Trossard

83' 5-1 Leander Dendoncker

90+3 6-1 Loïs Openda



Belgia: 12. Simon Mignolet - 19. Leander Dendoncker, 2. Toby Alderweireld, 5. Jan Vertonghen - 21. Timothy Castagne (84, 16. Thorgan Hazard), 6. Axel Witsel (84, 22. Wout Faes), 8. Youri Tielemans, 7. Kevin De Bruyne (75, 18. Charles De Ketelaere), 10. Eden Hazard (66, 17. Leandro Trossard), 11. Yannick Ferreira Carrasco - 23. Michy Batshuayi (84, 9. Loïs Openda)



Polska: 22. Bartłomiej Drągowski - 16. Robert Gumny, 15. Kamil Glik, 5. Jan Bednarek, 4. Tymoteusz Puchacz (46, 18. Bartosz Bereszyński) - 13. Jakub Kamiński (81, 21. Nicola Zalewski), 6. Szymon Żurkowski, 10. Grzegorz Krychowiak (46, 17. Damian Szymański), 20. Piotr Zieliński, 19. Sebastian Szymański (66, 2. Matty Cash) - 9. Robert Lewandowski (69, 7. Adam Buksa)



żółte kartki: Witsel - Krychowiak