Holandia 2-2 Polska. Wieteska nie zagrał

Sobota, 11 czerwca 2022 r. 22:39 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu Ligi Narodów reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe z Holandią 2-2. Do przerwy Polacy prowadzili 1-0. W spotkaniu nie wystąpił Mateusz Wieteska.



W 19. minucie po przerzucie z lewej strony dobrze piłkę przyjął Matty Cash i ładnym uderzeniem posłał piłkę w długi róg. W 49. minucie padła druga bramka dla Polski. Do pustej bramki trafił Piotr Zieliński. Sędzia wstrzymał jeszcze akcję, sytuacja sprawdzana była przez VAR pod kątem spalonego, jednak bramka została zdobyta prawidłowo. 3 minuty później kontaktowego gola zdobył Davy Klaassen. Po wrzutce z lewej strony przedłużył jeszcze jeden z Polaków i Klaassen z bliskiej odległości trafił do siatki. W 54. minucie gospodarze doprowadzili do wyrównania, jednak sędzia wskazał pozycję spaloną. Po interwencji VAR decyzja została zmieniona. Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry sędzia po analizie VAR podyktował rzut karny po zagraniu ręką przez Casha. Memphis Depay próbował strzelić w samo okienko, ale trafił jedynie w słupek. Chwilę później Łukasz Skorupski obronił stuprocentową sytuację.



Holandia 2-2 (0-1) Polska

0-1 19' Matty Cash

0-2 48' Piotr Zieliński

1-2 51' Davy Klaassen

2-2 54' Denzel Dumfries



Holandia: 13. Mark Flekken - 2. Jurriën Timber (65, 12. Jordan Teze), 6. Stefan de Vrij, 5. Nathan Aké - 22. Denzel Dumfries, 11. Steven Berghuis (65, 20. Teun Koopmeiners), 21. Frenkie de Jong, 14. Davy Klaassen (65, 9. Cody Gakpo), 17. Daley Blind - 7. Steven Bergwijn (77, 19. Wout Weghorst), 10. Memphis Depay



Polska: 12. Łukasz Skorupski - 2. Matty Cash, 5. Jan Bednarek, 4. Jakub Kiwior, 18. Bartosz Bereszyński - 7. Przemysław Frankowski (84, 5. Kamil Glik), 10. Grzegorz Krychowiak, 6. Jacek Góralski (58, 17. Szymon Żurkowski), 20. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski - 23. Krzysztof Piątek



żółte kartki: Berghuis, Bergwijn, De Jong - Krychowiak, Bednarek, Skorupski, Zieliński, Żurkowski