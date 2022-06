Polska 0-1 Belgia. Debiut Wieteski

Komentarze (7)

+ dodaj komentarz

dodaj

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl To mamy reprezentanta Polski.Teraz będzie więcej wart.Pójdzie za minimum 10 baniek euro plus bonusy. odpowiedz

geds - 3 godziny temu, *.chello.pl Czemu mnie nie dziwi że to właśnie Wieteska zgubił krycie. On się nie nadaje na stopera. Zostawia zawsze za dużo miejsca, spóźnia przesuwanie, potem ambitnie próbuje ratować ale już nie ma czasu na tej pozycji. W Legii straciliśmy mnóstwo bramek przez niego. 100 razy pisałem że on byłby niezłą szóstką. Gra twardo, dobrze głową, jest niezły z piłką przy nodze, potrafi strzelać gole. Byłby drugim Jodłowcem, z którego też kiedyś na siłę i nieudanie próbowano robić stopera. odpowiedz

Babol & Kupon - 3 godziny temu, *.orange.pl Babol strzelił babola jak zawsze. Zero zdziwienia. odpowiedz

Sarcastico. - 3 godziny temu, *.orange.pl Debiut i już załatwił nam porażkę. Wieteska nie zawodzi. odpowiedz

mipcio - 3 godziny temu, *.orange.pl Debiut na bardzo mały plusik.

Bramka z winy Wieteski, Glika i braku doskoku.

Na plus wyprowadzanie piłki bo kilka podań dał bardzo ładnych i wyprowadziliśmy coś co można nazwać atakiem. odpowiedz

Hiszpan - 3 godziny temu, *.telnaptelecom.pl Może teraz znajdzie się ktoś chętny go kupić za 1,5 mln Euro. Jak Pudel tego nie zwali to może pozyskany 2-3 niezłych ofensywnych bo te wynalazki w stylu Dziadka Picha tylko wkurzają. odpowiedz

Pudel - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Hiszpan: Ole! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.