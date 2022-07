King`s Party

"Last Dance" Boruca

Środa, 20 lipca 2022 r. 07:30 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

King`s Party, czyli ostatni mecz Artura Boruca w bogatej karierze piłkarskiej. W środę na stadionie przy Łazienkowskiej 3 będzie okazja po raz ostatni zobaczyć w akcji 65-krotnego reprezentanta Polski, 2-krotnego mistrza Polski, zdobywcę Pucharu Ligi, 3-krotnego mistrza Szkocji i 2-krotnego zdobywcę Pucharu Szkocji.



Wyczekiwany powrót



Artur Boruc po raz drugi w karierze trafił do Legii latem 2020 roku. Jego powrót do stołecznej drużyny po 14 latach odbił się szerokim echem w piłkarskiej Polsce. Utytułowany bramkarz miał dać stołecznej drużynie przede wszystkim ogrom cennego doświadczenia, co poskutkowałoby spokojem w szeregach defensywy, z czym legioniści mieli trochę kłopotów. Boruc niemal od razu wskoczył między słupki bramki. Zadebiutował w pucharowym starciu przeciwko GKS-owi Bełchatów, w którym nie udało mu się zachować czystego konta. Mimo wszystko już wtedy zapisał się jako najstarszy zawodnik grający w historii Legii, a z biegiem czasu ten rekord zdołał jeszcze poprawić. Cztery dni później skończył już jednak mecz na zero z tyłu, nie dając się pokonać zawodnikom Linfield FC.







Na początku sezonu 2020/21 w lidze Legii nie szło zbyt kolorowo. Dobre mecze były przeplatane ze złymi, aż w konsekwencji po wysokiej porażce z Górnikiem Zabrze z posadą trenera pożegnał się Aleksandar Vuković. Wówczas można było się zastanawiać, jak nowy szkoleniowiec będzie spoglądał na wiekowego już Boruca. Nie można było przecież wykluczyć, że Czesław Michniewicz zdecyduje się na ogrywanie w bramce młodszego zawodnika, co mogłoby przynieść wymierne korzyści w przyszłości. Tym bardziej, że już w w drugim spotkaniu pod wodzą nowego szkoleniowca stało się jasne, że w dalszej części sezonu na mistrzów Polski czekać już będzie jedynie gra na krajowym podwórku. Legia musiała bowiem uznać wyższość Qarabagu FK, z którym przegrała aż 0-3. Boruc tamtego wieczoru skapitulował aż trzykrotnie, chociaż kilkukrotnie pokazał, że dalej ma "to coś".







Do końca roku Boruc był jednak pewnym punktem drużyny. Legia dowodzona przez Czesława Michniewicza grała bardzo dobrze, a jedynymi wówczas kamyczkami do ogródka stołecznego klubu były niespodziewane porażki z beniaminkami - Stalą Mielec i Podbeskidziem Bielsko-Biała, przez co koniec roku 2020 i początek 2021 nie wyszedł w wykonaniu "Wojskowych" najlepiej. Na początku roku 2021 roku Boruc doznał kontuzji, a kilka dni potem świętował swoje urodziny. Razem z nimi uczcili je zarówno kibice przed stadionem (zabrakło ich na trybunach z powodu restrykcji), jak i w szatni piłkarze.









Nieudane puchary



Na początku maja 2021 roku Boruc przedłużył kontrakt z Legią, choć przez moment nie było to wcale takie pewne. Ostatecznie decyzja o porozumieniu ucieszyła kibiców, bo przecież już niedługo stołeczny klub miał ponownie zawalczyć o awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. W ostatnim spotkaniu sezonu 2020/21 Boruc zagrał 45 minut. W spotkaniu z Podbeskidziem Bielsko-Biała w drugiej połowie zastąpił go Radosław Cierzniak, który tego dnia miał okazję pożegnać się z kibicami. Zdobyte mistrzostwo było dla Artura pierwszym krajowym trofeum po 19 latach i z całą pewnością smakowało mu wyjątkowo.



- W 2002 roku byłem małolatem, który zupełnie nie doceniał tego co miał. Tak mi się przynajmniej wydaje. To jest o tyle smaczniejsze, że zdobywam je w wieku w którym jestem. Okazuję się, że to wcale nie musi przeszkadzać, a często wręcz pomaga. W końcu to doświadczenie z wiekiem zbieramy. Nie chcę tu znowu rzucać jakimiś wyświechtanymi powiedzeniami, bo już pewnie ktoś to mówił, ale bramkarz z wiekiem nabiera niezbędnego doświadczenia. Wróciłem tu po to, żeby grać z Legią w Europie. Wiedziałem, że prędzej czy później zdobędziemy to mistrzostwo. Choć miałem wrażenie, że będzie to nieco wcześniej.

- powiedział Artur Boruc dla Legia.com.



Doświadczony bramkarz już wtedy jednak miał na horyzoncie inny cel - minimum faza grupowa Ligi Europy. Sam zapowiadał, że zrobi wszystko, aby odpowiednio zmotywować swoich kolegów, aby Legia wreszcie spełniła się na arenie międzynarodowej. W sezonie 2021/22 sztuka awansu do Ligi Mistrzów ponownie się nie udała. Legioniści na początku wyeliminowali co prawda groźne FK Bodø/Glimt, ale już w kolejnej rundzie przeciwko Florze Tallin pojawiły się pierwsze problemy. Pomimo wygrania w pierwszym meczu u siebie 2-1, postawa zawodników była na tyle rozczarowująca, że wieczorową porą Boruc nagrał na Instagramie krótkie wideo. Poruszył w nim temat zaangażowania, którego jego zdaniem było na poziomie nie aspirującym do gry w Europie.