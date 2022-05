Żeglarstwo

Wyniki legionistów w kl. Optimist w Pucharze YKP Gdynia

Wtorek, 17 maja 2022 r. 06:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Gdyni odbyły się żeglarskie zawody Pucharu YKP Gdynia w kl. Optimist, będące eliminacjami do mistrzostw świata i Europy oraz do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Pierwszego dnia wiał wiatr do 35 węzłów i udało się rozegrać tylko dwa wyścigi.



Wśród 200 startujących zawodników, nie zabrakło kilkoro reprezentantów żeglarskiej Legii, z których najwyżej sklasyfikowany - na miejscu 18. był Stanisław Ługowski, który kolejne wyścigi kończył na miejscach: 7, 4, 7, 20, 22, 35, 10, 3, 2 i (42).



Wyniki legionistów: 18. Stanisław Ługowski, 25. Pola Wdowiak, 27. Zofia Brdulak, 38. Antoni Brzozowski, 55. Wojciech Henryk Komenda, 61. Emilia Brdulak, 105. Paweł Włodarczyk