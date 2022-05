Antoni Piechniczek bez tajemnic. Fascynująca biografia legendy

Wtorek, 17 maja 2022 r. 10:48 Redakcja

3 maja tego roku odbyła się oficjalna premiera książki pt. Antoni Piechniczek. Bezkompromisowa biografia. Datę tę wybrano nieprzypadkowo, ponieważ tego dnia słynny "Antoś" obchodził 80. urodziny. Poznajcie historię piłkarza i jednego z najbardziej zasłużonych trenerów w historii polskiego futbolu. Antoni Piechniczek był piłkarzem Legii Warszawa w latach 1961–1965.



Publikacja jest dostępna na https://bit.ly/legionisci-piechniczek



Fragment książki:



Popescu, jak wszyscy trenerzy z Bałkanów, olbrzymią wagę przywiązuje do wyszkolenia technicznego. Uwielbia triki na boisku. Jego ulubieńcem jest Lucjan Brychczy, jedna z największych sław warszawskiego klubu, zawodnik Legii w latach 1954–1972.

Jeszcze w latach 50. Brychczy tworzy legendarne śląskie trio w Legii, razem z innymi fantastycznymi napastnikami: Ernestem Pohlem i Edmundem Kowalem (ten drugi do 1949 roku nazywał się Erwin Ernest Schmidt). Wszyscy jadą do stolicy odsłużyć wojsko.

Dzięki nim w latach 1955–1956 Legia jest najlepsza w Polsce. Ślązaków w tamtej drużynie jest znacznie więcej, Legia wtedy więcej „godo”, niż mówi. W Warszawie długo zastanawiają się, którego z nich po zakończeniu służby zatrzymać. Początkowo Brychczy chce wracać na rodzinny Śląsk. Ostatecznie zostaje w Warszawie, a z Legią wiąże się na zawsze. Mistrzostwo Polski zdobywa cztery razy. Karierę kończy w wieku 38 lat. Brychczego podziwiają wszyscy, również koledzy z drużyny. Po latach zostaje honorowym obywatelem Warszawy.

Piechniczek: – Zawsze byłem pod ogromnym wrażeniem talentu Brychczego. Czasem człowiek uśmiechał się pod nosem, kiedy widział sposób, w jaki ogrywał rywali. Kiedy był w formie, potrafił wygrać mecz w pojedynkę. Hierarchia w drużynie była ustalona według umiejętności piłkarskich. Dla wszystkich było jasne, że numerem jeden jest Brychczy. Kiedy graliśmy z Duklą Praga podczas Spartakiady Armii Zaprzyjaźnionych w 1963 roku w Wietnamie, Brychczy ośmieszał na boisku słynnego Josefa Masopusta. „Kici” robił z nim, co chciał, a przecież Masopust rok wcześniej zdobył wicemistrzostwo świata i „France Football” uznał go za najlepszego piłkarza Europy!

Brychczy: – Antek Piechniczek, jeśli sobie coś zamarzył, potrafił osiągnąć cel. Wiedział, jak to zrealizować. Szybko wyszło, że do nas pasuje, ma umiejętności, żeby grać w pierwszym zespole. Zawsze bardzo poważnie podchodził do obowiązków. Potem te same cechy pokazywał jako trener. Z Jackiem Gmochem tworzyli naprawdę dobrą parę obrońców.

W Legii Piechniczek jest blisko z niemal równolatkami: napastnikiem Henrykiem Apostelem (urodzonym w 1941 roku), pomocnikiem Bernardem Blautem (1940), obrońcami Antonim Trzaskowskim (1941) i Wiesławem Korzeniowskim (1944).

W Legii gra jednocześnie czterech piłkarzy, którzy w przyszłości zostaną selekcjonerami reprezentacji Polski: Gmoch (1976–1978), Piechniczek, Apostel (1993–1995) i Władysław Stachurski (1995– 1996). Blaut był długoletnim asystentem i choć Antoni Piechniczek zaliczył najwięcej oficjalnych meczów jako selekcjoner (73), to zmarły w 2007 roku Blaut 96.

Piechniczek: – Kiedy analizuję moją karierę zawodową, wiem, że nigdzie nie dostałem takiego przyspieszenia jak w Warszawie. W cztery lata zostałem magistrem wychowania fizycznego, trenerem II klasy, grałem w Legii i reprezentacji młodzieżowej.



Opis okładkowy książki



Mark Twain napisał kiedyś: „Dwa najważniejsze dni Twojego życia to ten, w którym się urodziłeś, oraz ten, w którym dowiedziałeś się, po co”. Antoni Piechniczek urodził się 3 maja 1942 roku w Chorzowie i już w wieku sześciu lat wiedział, co chce robić w życiu. Duża w tym zasługa jego śp. babci Jadwigi, która zabrała wnuka na pierwszy mecz – Ruchu z Polonią Warszawa. Od tamtego momentu „Antek” nie potrafił przestać myśleć o futbolu i związał się z nim niemal na całe życie.



Jako młokos śledził losy Alfredo Di Stéfano, José Andrade oraz Gerarda Cieślika, a następnie sam z powodzeniem zaczął zawodowo grać w piłkę, zdobywając tytuł mistrzowski z Niebieskimi i Puchar Polski z legionistami. Po zawieszeniu butów na kołku błyskawicznie zajął się trenerką. Wyrobił sobie markę jako szkoleniowiec Odry Opole, a później odniósł spektakularny sukces z reprezentacją Polski. Niespodziewanie wywalczył z Orłami brązowy medal na mundialu w Hiszpanii, powtarzając osiągnięcie legendarnej drużyny Kazimierza Górskiego z 1974 roku, dzięki czemu na trwałe zapisał się w historii polskiego futbolu.



Który mecz był jego najważniejszym w roli selekcjonera reprezentacji Polski? Jaką propozycję złożył mu prezydent RP Aleksander Kwaśniewski po meczu z Anglią na Wembley w 1996 roku? Co usłyszał od jednego z wpływowych działaczy podczas pracy w Zatoce Perskiej? Jaki samochód kupił sobie za pieniądze zarobione w trakcie gry w barwach Châteauroux i czego do dziś nie może zapomnieć Pawłowi Wojtali?



Syn ziemi śląskiej, patriota i erudyta, który wszedł do panteonu wielkich polskich trenerów, zyskując u rodzimych i zagranicznych kibiców dozgonny szacunek. W tej znakomitej reporterskiej książce – dzięki jego wspomnieniom, a także wypowiedziom dziesiątek rozmówców – poznajemy prawdziwy obraz człowieka, którego popularność w Polsce sięgnęła zenitu latem 1982 roku.



Dane o książce



Tytuł: Antoni Piechniczek. Bezkompromisowa biografia

Data wydania: 3 maja 2022

Cena okładkowa: 42,99

Liczba stron: 576



Wkrótce w naszym serwisie będziecie mogli wygrać kilka egzemplarzy tej książki!



Publikacja jest dostępna na https://bit.ly/legionisci-piechniczek