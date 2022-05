Kramer zostanie nowym napastnikiem Legii

Legia Warszawa będzie miała nowego napastnika. Do drużyny dołączy Blaz Kramer . Strony doszły już do porozumienia. - informuje portal meczyki.pl. Informację o rozmowach stołecznego klubu z graczem FC Zurich podał we wtorek Łukasz Olkowicz z Przeglądu Sportowego. Słoweńcowi w czerwcu wygasa kontrakt ze szwajcarskim klubem. 25-latek trafi na Łazienkowską jako wolny zawodnik i możliwe, że zostanie zaprezentowany już w przyszłym tygodniu. Kramer ma 191 cm wzrostu, jest prawonożny. W szwajcarskiej drużynie występuje od lipca 2019 roku. W obecnym sezonie wystąpił w 21 meczach, zdobył 4 bramki i zanotował 3 asysty. Jesienią dwa miesiąc stracił z powodu kontuzji, większość spotkań rozpoczynał z ławki rezerwowych. Kilka razy był powoływany do reprezentacji Słowenii - do tej pory w kadrze wystąpił 5 razy. W sumie w 2 lata wystąpił w barwach FC Zurich 87 razy, zdobył 21 bramek i miał 13 asyst, a także aż 22 żółte kartki.

Komentarze (51)

+ dodaj komentarz

dodaj

Zenon - 31 minut temu, *.chello.pl w ogóle nie ma żadnych informacji o UWKS Legia Warszawa

grają w Klasie B i kroczą po awans do Klasy A -

grają w takiej Warszawskiej Lidze Mistrzów (Grupa 3 w Klasie B) odpowiedz

Er - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Statystyki ma oszałamiające armata nie z tej ziemi!!! Zamienił stryjek siekierkę na kijek taka sama tyczka będzie jak Perkhart żaden to napastnik! odpowiedz

FC Sławno - 1 godzinę temu, *.52.135 Był taki zbrodniarz hitlerowski - Josef Kramer odpowiedz

Rev.Tiso - 29 minut temu, *.chello.pl @FC Sławno:

swój człowiek odpowiedz

Darek - 1 godzinę temu, *.chello.pl Pieniądze płacić za wyniki a nie za nocne imprezy.W razie wypadów na Zegrze lub inne podobne miejsca wpisać punkt o rozwiązaniu kontraktu. I drugi punkt o wpier.olu gratis żeby grajek miał świadomość gdzie trafi.

odpowiedz

tomi - 1 godzinę temu, *.38.67 Kramer ok? a Kwinto? odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.onet.pl @tomi: Kwinto niestety nie gra w piłkę, bo to muzyk. Podobno mają zakontraktować jakiegoś Duńczyka jeszcze. odpowiedz

Darek - 51 minut temu, *.chello.pl @:): Muzyk już u nas jest. odpowiedz

tekken (L) - 2 godziny temu, *.230.80 Co do transferów to ja widziałby u nas sprawdzonych w naszej lidze: Exposito, Angielskiego i Zwolińskiego, czyli wzmocnienie ataku. Może ze spadkowiczów kogoś na wzmocnienie obrony: Wlazło (defensywny pomocnik), Modelskiego, czy Rymaniaka.

A jak z kolejarza to ja chciałbym Dani Ramireza.

Oczywiście Wszołka trzeba zatrzymać i Maika to podstawa. odpowiedz

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @tekken (L): Wlazło jak najbardziej. tylko nie dawać mu karnych do strzelania odpowiedz

Pab(L)o Loża - 34 minuty temu, *.centertel.pl @tekken (L):Prorytet to

1. Josue

2. Wszołek

3. Nawrocki

A ten

Niech pr,ybywa odpowiedz

Dr. Wstrząs - 2 godziny temu, *.vectranet.pl W zasadzie jedyną zaletą,którą w tym momencie można w nim dojrzeć to jest słuszny wzrost.Statystyki słabe i bez większych osiągnięć.Grał w reprezentacji ale ponad rok temu.Może w Legii odpali ale trudno powiedzieć.Na ten moment to wygląda trochę na łatanie dziury po Pekharcie i to takie łatanie na siłę odpowiedz

Lekarz klubowy - 1 godzinę temu, *.52.135 @Dr. Wstrząs:



Po kropkach i przecinkach stawia się spację, a po skrócie "dr" kropki nie stawiamy. odpowiedz

Dr.Wstrząs - 1 godzinę temu, *.centertel.pl @Lekarz klubowy: Dr.Wstrząs w moim przypadku nie oznacza skrótu od doktora.Jest to nazwa własna mojego nicku.W nazwie własnej mogę sobie wpisać milion kropek.Spacje są ale krótkie;) odpowiedz

Duńczyk - 3 godziny temu, *.172.84 Nienawidzę polonii i każdy zdrowy na umyśle wie o tym.

To jakiś wałek z Kramerem. On przecież wylądował ale w Aligatorze Zegrze a nie w FC Zurich. odpowiedz

FC_ŻYRARDÓW - 3 godziny temu, *.4.114 Dziwne są te niektóre komentarze - jakby zależało piszącym żeby zawodnik nie odpalił. Podobnie można było poczytać o Prijovicu czy Vadisie albo Josue. Może niektórzy myślą o Polakach ale jak patrzę z całym szacunkiem na Slisza, Skibickiego czy Rosołka to nie jestem pewien czy trzon nowej drużyny da się zbudować na rodzimych talentach... Powodzenia dla Kramera. odpowiedz

Pawełek - 3 godziny temu, *.netfala.pl Ale przecież Gustaw Kramer siedzi! odpowiedz

Zgred - 4 godziny temu, *.as9105.com Ty Kramer może cię do Ciechocinka przerzuca odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl Jeszcze nie podpisał kontraktu jeszcze nie przeszedł badań jeszcze nie został oficjalnie zaprezentowany jeszcze nie to jeszcze nie tam to...a później pożyjemy zobaczymy co z transferów Jacka dyrektora i Darka prezesa będzie. Spokojnie panowie i panie Legionistki i Legioniści. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki odpowiedz

G(L)obus - 4 godziny temu, *.plus.pl @Michał: 100% racja. Właśnie o tym chciałem napisać. Jak przyjedzie podpisać umowę to wtedy piszcie. A Poza tym co to za dyrektorzy i właściciele, którzy przedwcześnie informują media. Powinna być 100% dyskrecja. Panowie pseudo dziennikarze, jak chcecie się dla siebie dowiedzieć to róbcie to. Macie kontakty. Ale do q..y nędzy nie piszcie pibto by coś pisać. Nie jesteście wiarygodni... odpowiedz

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl @G(L)obus: ale oni żyją z pisania. A informacje, które się pojawiają to często celowe działania piłkarskich agentów. Takie czasy. odpowiedz

Michał - 2 godziny temu, *.plus.pl @G(L)obus: Taaa taka prawda i czasy odpowiedz

12 kufli - 5 godzin temu, *.centertel.pl Kolejny grajek "może jednak odpali"... Popadamy w bylejakość i nie chce byc złym prorokiem ale w przyszlym sezonie znowu czeka nas pasmo upokorzeń odpowiedz

Ale kto to zrobił... - 5 godzin temu, *.orange.pl Wycieczka za 1,5 mln. Euro do Zegrza, kto to zrobił??? odpowiedz

Kamuflaż - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Ten transfer jest być może po to, by Verbicia zatrzymać na dłużej. Inaczej nie rozumiem, znaczy rozumiem, brak pieniędzy - więc bierzemy każdego, kto chce u nas grać. Gdyby on był dobry, to by do nas nie przyszedł, a ponieważ nawet nie czekał na inne oferty, tylko naszą zaakceptował, no cóż ... Obyśmy w przyszłym sezonie na koniec rozgrywek, nie wyszli ze stadionu na 20 min. odpowiedz

Szymon - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kamuflaż: ja to raczej bym zastanawiał się czy nie wyjdziemy ale do ... I ligi odpowiedz

Anonim - 5 godzin temu, *.orange.pl Są tacy, którzy będą przeszczęśliwi. Zamiast batona, dostaną szwajcarskie...czekoladki...

Można założyć plecak, i tam umieścić opakowanie ze smakołykami. odpowiedz

Januszek - 5 godzin temu, *.chello.pl Za rok bedziemy sie kotlowac z Wisla Korona i Zaglebiem ...ostatni gasi swiatlo...leccie na Craxe i w lipcu w promocji po karneciki a potem lamentucje caly sezon...



ja wysiadam.. odpowiedz

Pierwszy - 4 godziny temu, *.75.50 @Januszek: Wysiadaj, Januszu. odpowiedz

radzisz - 5 godzin temu, *.com.pl Zibi, top! 4 gole! odpowiedz

marcelino8 - 5 godzin temu, *.cyfrowypolsat.pl Dodajcie jeszcze dwóch szpoenfeldziarzy i Elę Zającównę. odpowiedz

Zgred - 5 godzin temu, *.as9105.com Czyli makucha z miedzi nie będzie odpowiedz

Henryk Kwinto - 5 godzin temu, *.gov.pl I znowu się spotkamy :) odpowiedz

Kramer - 5 godzin temu, *.orange.pl @Henryk Kwinto: Kwinto, czekaj ty draniu, to jeszcze nie koniec... odpowiedz

Sebo(L) - 5 godzin temu, *.vectranet.pl Znając legijną specyfikę i realia można spodziewać się wypowiedzi ze strony pionu scoutingowego (jeśli takowy w ogóle istnieje) że zawodnik był obserwowany już od jakiegoś czasu a swoim stylem gry wpisuje się w koncepcję nowego coucha Legii. W rzeczywistości jest to pierwszy piłkarz z łapanki tych,którym kończą się właśnie kontrakty,a co sobą w rzeczywistości reprezentuje to już nikogo na Łazienkowskiej nie interesuje.Najważniejsze,że za darmo. odpowiedz

wqurwiony po meczu z Cracovią w PP, który był ustawiony i oddany za punkty w lidze - 1 godzinę temu, *.52.135 @Sebo(L):



100% poparcia, jeden z nielicznych przytomnych odpowiedz

kaktus - 5 godzin temu, *.orange.pl Ucho od śledzia ;) odpowiedz

ZenekL3 - 5 godzin temu, *.chello.pl Transfer na miarę naszych możliwości finansowych, ostatni sezon grając ogony ustrzelił 4 gole w mistrzu Szwajcarii. W brew pozorom wcale nie jest podobny do Pekharta bo prawie nie strzela goli głową. Mimo to do tego typu piłkarza trzeba dobrych skrzydłowych, minimum Wszołka i kogoś równie dobrego na drugiej stronie, z Hołownią i Johansonem na wahadłach szkoda go nawet wystawiać do składu. Na papierze raczej nie wypali ale to róznie bywa, ma 25 lat i nie jest mydłym patafianem jak Emreli więc kto wie. Obowiązkowo zatrudniłbym do niego kogoś kto pomoże robić zamieszanie np niezbyt lubianego na naszych trybunach Bartosza Śpiączkę może naszego zadłużonego pudla stać? Inaczej grozi na kolejny rok z Lopezem w walce o utrzymanie. odpowiedz

lucho_83 - 5 godzin temu, *.virtuaoperator.pl Więcej kartek, niż bramek... odpowiedz

Znowu to samo - 5 godzin temu, *.play-internet.pl Nowy dyrektor, stara polityka.

Biorą rezerwowego dwudziestopięciolatka który bramki strzela od święta i liczą ze podniesie jakość. Pogra chłop w Legii przez max dwa lata i odejdzie za darmo.

odpowiedz

Wycior - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Nie jestem etatowym malkontentem, ale nie przekonują mnie napastnicy typu Pekhart. A ten ma jeszcze słabsze statystyki niż Czech w tym kompletnie nieudanym sezonie… odpowiedz

Krystiantyp - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Nie wierzę że Szymon Włodarczyk byłby gorszy. No cóż, zapewne przekonamy się o tym, jak Szymon zagra dla Górnika czy innego Piasta. Myślcie tam!!! odpowiedz

LOL - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl Pekhart 2 tyle że słabsza wersja.... odpowiedz

Zbyszek - 6 godzin temu, *.play-internet.pl Na prawdę nie ma w akademii chłopaków, którzy w Legii w 90 meczach strzeliliby kilkanaście bramek?

odpowiedz

Żmija - 6 godzin temu, *.t-mobile.pl @Zbyszek: pewnie są, ale nie mają agentów, którzy wcisną ich Legii… odpowiedz

kibicek - 6 godzin temu, *.dbsinternet.pl szrot odpowiedz

Zielu - 6 godzin temu, *.centertel.pl To jeszcze Kwinto i bedziemy mieli niezly va bank odpowiedz

po(L)ny - 6 godzin temu, *.chello.pl @Zielu: Duńczyka jakiegoś by lepiej ściągnęli. odpowiedz

Kermit - 5 godzin temu, *.chello.pl @po(L)ny: przypominam, że Duńczyk chodził na Polonię. odpowiedz

PrzeRuSco - 5 godzin temu, *.vectranet.pl @po(L)ny: Zamiast Duńczyka mamy Szweda odpowiedz

Fan - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kermit: Przed wojną niestety prawie każdy chodził na Polonię... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.