24-25.04: Rozkład jazdy

Koszykarze Legii dziś o godzinie 20:40 w hali OSiR Bemowo rozegrają mecz nr4 w finale play-off Energa Basket Ligi. W rywalizacji do 4. wygranych jest 2-1 dla Śląska. Wszystkie bilety zostały dawno wyprzedane, przed halą ustawiony będzie telebim, na którym będzie można obejrzeć spotkanie. Transmisja także w Polsacie Sport Extra i Super Polsacie. Piłkarze FC Den Haag rozegrają pierwsze finałowe spotkania barażowe o awans do Eredivisie. Zawodniczka strzeleckiej Legii, Katarzyna Klepacz rywalizuje w Grand Prix ISSF w Granadzie. Rozkład jazdy: 24.05 g. 20:00 SBV Excelsior Rotterdam - FC Den Haag 24.05 g. 20:40 Legia Warszawa - Śląsk Wrocław [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40] Młodzież: 24.05 g. 18:00 Legia U17 - Stomil Olsztyn 05 [CLJ U17][LTC 5] 25.05 g. 18:30 AP Żyrardowianka Żyrardów 10 - Legia U12 [Żyrardów, ul. Pileckiego 25]

