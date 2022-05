Wieteska powołany do reprezentacji Polski

Selekcjoner reprezentacji Polski Czesław Michniewicz ogłosił listę zawodników powołanych na czerwcowe mecze Ligi Narodów. Polska zagra z Walią (1 czerwca, Wrocław), Belgią (8 czerwca, Bruksela i 14 czerwca, Warszawa) i Holandią (11 czerwca, Rotterdam). W kadrze znalazł się jeden piłkarz Legii Warszawa - Mateusz Wieteska. Kadra Polski: Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (ACF Fiorentina, Włochy), Kamil Grabara (FC København, Dania), Gabriel Slonina (Chicago Fire, USA), Łukasz Skorupski (Bologna FC, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus FC, Włochy) Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton FC, Anglia), Bartosz Bereszyński (UC Sampdoria, Włochy), Matty Cash (Aston Villa FC, Anglia), Kamil Glik (Benevento Calcio, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Marcin Kamiński (FC Schalke 04, Niemcy), Tomasz Kędziora (Lech Poznań), Jakub Kiwior (Spezia Calcio, Włochy), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Kamil Pestka (Cracovia), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor Kulübü, Turcja), Sebastian Walukiewicz (Cagliari Calcio, Włochy), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa) , Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy) Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County FC, Anglia), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty, Kazachstan), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kamil Jóźwiak (Charlotte FC, USA), Jakub Kamiński (Lech Poznań), Mateusz Klich (Leeds United FC, Anglia), Grzegorz Krychowiak (AEK Ateny, Grecja), Karol Linetty (Torino FC, Włochy), Konrad Michalak (Konyaspor Kulübü, Turcja), Przemysław Płacheta (Norwich City FC, Anglia), Damian Szymański (AEK Ateny, Grecja), Sebastian Szymański (Dinamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (Empoli FC, Włochy) Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Robert Lewandowski (FC Bayern München, Niemcy), Arkadiusz Milik (Olympique de Marseille, Francja), Krzysztof Piątek (ACF Fiorentina, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA)

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

Krislegia - 53 minuty temu, *.matrixinternet.pl O matko!!!!!

Co on czeskowi obiecał???? odpowiedz

Darek - 2 godziny temu, *.chello.pl Będzie piszczelem wybijał piłkę jak w meczu z Piastem. odpowiedz

L - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jaki jest sens powoływania 5 bramkarzy? odpowiedz

Januszek - 1 godzinę temu, *.chello.pl @L: dokladnie powinni co najmniej siedmiu powolywac odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.