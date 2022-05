Z obozu rywala

Cracovia przed meczem z Legią. Dobra końcówka

Piątek, 20 maja 2022 r. 13:38 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W sobotę o godzinie 17:30 odbędzie się ostatni mecz w sezonie 2021/22. Legioniści przy Łazienkowskiej zmierzą się z Cracovią. Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką "Pasów".



Pomimo że przed nami ostatnia kolejka ekstraklasy, to bitwa o najważniejsze pozycje została już zakończona. Cracovia gra o przysłowiową pietruszkę, jednak sezon może uznać za przyzwoity. Rundę jesienną zakończyła na 9. miejscu w tabeli, ale ich strata do czołówki była tak samo duża, jak przewaga nad strefą spadkową. Choć roku 2022 krakowianie nie zaczęli najlepiej, to z czasem złapali wiatr w żagle, który pozwolił im zyskać spokój o ligowy byt. Na siedem pierwszych meczów w rundzie wiosennej podopieczni Jacka Zielińskiego wygrali zaledwie jeden, z Lechią Gdańsk (2-0). Przerwa reprezentacyjna dobrze zrobiła zespołowi, gdyż po powrocie na ligowe boiska "Pasy" w siedmiu kolejnych spotkaniach przegrały zaledwie raz, z Wartą Poznań 0-1. Koniec końców Cracovia plasuje się na 7. miejscu w ligowej tabeli. Ścisk w tej części jest spory, więc to miejsce może się zmienić. Zespół z Małopolski ma szanse wskoczyć na 6. lokatę lub spaść na 9.







Cracovia nie była weteranem podczas zimowego okna transferowego, jednak dokonała bardzo ciekawego wzmocnienia. Do Krakowa przybył Ukrainiec Jewhen Konoplanka, 32-latek z fenomenalnym jak na polskie realia CV. Ukrainiec reprezentował barwy Dnipro Dniepropetrowsk (211 meczów, 45 goli, 37 asyst), hiszpańskiej Sewilli (54 meczów, 9 goli, 8 asyst), niemieckiego Schalke 04 (78 meczów, 13 goli, 9 asyst) czy ukraińskiego Szachtara Donieck (46 meczów, 5 goli, 3 asysty). Dwukrotnie był piłkarzem roku w swoim kraju, zdobył mistrzostwo Ukrainy, a w 2020 roku sięgnął po puchar Ligi Europy, który zdobył wraz z "Los Nervionenses". Był uczestnikiem Ligi Mistrzów, a gdyby tego było mało, to w swoich krajowych barwach rozegrał aż 86 meczów, w których strzelił 21 goli. CV godne gratulacji, jednak póki co w Krakowie gra poniżej oczekiwań. Konoplanka dotychczas rozegrał dziewięć meczów i nie zdobył ani gola, ani asysty. Do Małopolski trafił również rumuński stoper Virgil Ghita. Przez praktycznie całą swoją karierę związany był z Farulem Constanta, wraz z którym sięgnął po krajowy puchar w 2019 roku. Ghita zadebiutował w narodowych barwach w meczu eliminacji do mistrzostw świata przeciwko Liechtensteinowi. Stoper stał się kluczową postacią Cracovii. Jeżeli chodzi o transfery w drugą stronę, to "Pasów" nie opuścił żaden ważny piłkarz.



Postacie zespołu



Najlepszym strzelcem "Pasów" jest Holender Pelle van Amersfoort, który na swoim koncie ma osiem trafień. 26-latek w pewnym momencie się zaciął, bo ostatnią bramkę zdobył w grudniu zeszłego roku właśnie przeciwko Legii. Po cztery trafienia w swoim dorobku mają Kamil Pestka oraz Sergiu Hancą (na zdjęciu niżej), dodatkowo pierwszy zanotował dwie asysty, a drugi cztery.







Legioniści z "Pasami" mierzyli się 84 razy. Legia zwycięsko z tych pojedynków wychodziła 47 razy (ok. 56%), a przegrywała 19-krotnie (ok. 23%). Remis padał 18-krotnie. Bilans bramkowy to 141-92 na korzyść warszawiaków. Ostatnie spotkanie obu ekip zakończyło się skromnym zwycięstwem krakowian 1-0. Warto dodać, że legioniści ostatni raz z Cracovią w Warszawie przegrali w lipcu 2019 roku, kiedy to "Pasy" zwyciężyły 3-0.