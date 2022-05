Legia zainteresowana bramkarzem z Gruzji

Komentarze (13)

Wolfik - 2 minuty temu, *.mm.pl Naprawdę nie mozna wskautować dobrego bramkarza z niższych lig rodzimych? Albo chociaż jakiegoś podobnego "Kovacevicia"??? Co z Austriakiem? Tez już ma dosyć?



Swoją drogą cos ucichła sprawa z Yakszibojevem. wypożyczonym do Naddniestrza. On ciągle nasz jest? Czy zwiał i poprosił o Azyl putinowców??? odpowiedz

Lupus - 58 minut temu, *.centertel.pl To Rysiek był taki zły, czy taki drogi? odpowiedz

Żmija - 5 minut temu, *.vectranet.pl @Lupus: zły odpowiedz

Ursus - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Niech Mioduski kupi jakiś klub satelicki i tam te wynalazki sprowadza kto się wyróżnia wtedy do Warszawy odpowiedz

Szary - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kecbaja to by się przydał odpowiedz

KUPAtadze - 2 godziny temu, *.orange.pl Kałmanawardze. A do tego Grigorij Saakaszwili. odpowiedz

Szmu(L)ki - 2 godziny temu, *.chello.pl Młody, perspektywiczny, ograny w silnych zachodnich ligach, z tego samego kręgu kulturowego - co może pójść nie tak?????



Ręce opadają... odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl Kolejny odcinek z cyklu "Z atlasem w dłoni ". Gruzin w bramce,Syryjczyk w pomocy, jeszcze Fred Flinston do muru na rzuty wolne,i jedziemy z nowym sezonem!

odpowiedz

FI(L)IP - 2 godziny temu, *.. Głowy nie urywa. odpowiedz

Peter - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Reprezentant Gruzji-Gola Puszczawlidze :-b odpowiedz

Redi - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Ksywkę wyrobiona już na starcie ;) odpowiedz

Sebo(L) - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ręce opadają. odpowiedz

… - 3 godziny temu, *.icpnet.pl Widać, że wszystkie transfery grajków, którym kończą się kontrakty.

Tak zrobił Lech dwa-trzy lata temu… odpowiedz

