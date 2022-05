Lindsay Rose został powołany do reprezentacji Mauritiusa na mecze eliminacji Pucharu Narodów Afryki z Gwineą Bissau i Nigerią. Mecz z Gwineą Bissau zostanie rozegrany 9 czerwca w marokańskim Marrakeszu, natomiast spotkanie z Nigerią odbędzie się 13 czerwca w Saint Pierre na Mauritiusie.

mauritiusu - 9 godzin temu, *.centertel.pl mauritiusu odpowiedz

Januszek - 6 godzin temu, *.chello.pl @mauritiusu: Na mecz z bezludna wyspą odpowiedz

Januszek - 6 godzin temu, *.chello.pl @mauritiusu: sorry myslalem ze to zart nie czytalem ze my faktycznie mamy takie wynalazji z krajow gdzie mieszka mnie ludzi niz w falenicy... odpowiedz

Pigu - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Januszek: słabo się interesujesz zawodnikami naszej ukochanej drużyny odpowiedz

Geografia - 2 godziny temu, *.centertel.pl @Januszek: hmmm spora ta Falenica, 1 mln 356 tys obywateli (2017) odpowiedz

