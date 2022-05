Koszykówka

Kontuzja Grzegorza Kulki

Środa, 18 maja 2022 r. 14:52 źródło: Legiakosz.com

W końcowych minutach czwartej kwarty pierwszego meczu serii finałowej Energa Basket Ligi pomiędzy Legią Warszawa a Śląskiem Wrocław kontuzji doznał Grzegorz Kulka. Badania wykazały, ze uraz wyklucza skrzydłowego stołecznego zespołu z gry do końca trwającego sezonu ligowego.



To bardzo duża strata dla legionistów, bowiem walkę o tytuł mistrza Polski musieli zaczynać bez udziału także kontuzjowanego Adama Kempa.



Grzegorz Kulka w sezonie 2021/22 Energa Basket Ligi rozegrał 37 meczów, aż 28 razy wybiegając na boisko w wyjściowym składzie. Skrzydłowy zapisywał na swoim koncie średnią 8 punktów, 3.8 zbiórek i 1.1 asysty spędzając na parkiecie zazwyczaj nieco ponad 23 minuty gry.



W rywalizacji o tytuł mistrza Polski, toczonej do czterech zwycięstw, Śląsk Wrocław prowadzi 1-0. Kolejny mecz tej serii już w czwartek, 19 maja o godz. 20:40 w hali Orbita we Wrocławiu.





