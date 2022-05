Finał play-off

Zapowiedź 2. finałowego meczu ze Śląskiem

Czwartek, 19 maja 2022 r. 09:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W czwartek we Wrocławiu rozegrane zostanie drugie spotkanie finałowe play-off Energa Basket Ligi, w którym Śląsk podejmować będzie Legię. We wtorek po zaciętym meczu, górą byli gracze WKS-u, którzy wykorzystali swoją przewagę pod koszem i problemy kadrowe Legii.



Nasz zespół zagrał bowiem bez podstawowego środkowego, Adama Kempa, który uderzony w trzecim meczu półfinałowym z Anwilem, przez Zigę Dimca, doznał pęknięcia podstawy oczodołu. Przed pierwszym meczem Kemp normalnie rozgrzewał się, ale sztab szkoleniowy uznał, że lepiej nie ryzykować zdrowia naszego gracza. Na domiar złego, w drugiej połowie kontuzji stopy doznał Grzegorz Kulka - inny z wysokich zawodników, który wyróżniał się szczególnie w obu seriach fazy play-off. Badania naszego skrzydłowego odbyły się w środę we Wrocławiu, i niestety wiadomo już, że Grześka w tym sezonie na parkiecie nie zobaczymy.







W zespole Śląska w półfinałach podobnego urazu, choć nie aż tak poważnego jak Kulka, doznał Kerem Kanter, który ze spuchniętą stopą zagrał bardzo dobre spotkanie i pomógł drużynie wywalczyć awans do finału. W meczu pierwszym Śląsk dwukrotnie wychodził na 12-punktowe prowadzenie, ale legioniści byli w stanie je zniwelować. Po bardzo dobrej pierwszej kwarcie w wykonaniu WKS-u, nasi gracze przebudzili się w drugiej kwarcie, zaliczając bardzo dobrych 10 minut. Byłoby jeszcze lepiej, gdyby w samej końcówce pierwszej połowy Kuba Sadowski wykorzystał dobre podanie od naszego rozgrywającego i zakończył akcję celnym wsadem, a później nie doszło do faulu na Trice. Rozgrywający Śląska, wybrany MVP sezonu zasadniczego, mimo że był dobrze pilnowany przez naszych zawodników, kilka razy urwał się obrońcom Legii i zdobył 8 punktów z szybkiego ataku, na co przed spotkaniem uczulał swój zespół trener Kamiński wraz ze swoim sztabem.



Wrocławianie starali się za wszelką cenę wykorzystać przewagę w strefie podkoszowej i ją wykorzystali. Najlepiej świadczy o tym aż 48 punktów zdobytych w "pomalowanym" na wysokiej, 61-procentowej skuteczności. Kiedy Legia wróciła do gry w końcówce meczu, zabrakło zbiórek na własnej tablicy, przez co Śląsk w ponowieniach wymusił faule, które ostatecznie zdecydowały o ich wygranej. W związku z zawężoną rotacją, już w pierwszej połowie na parkiecie zameldował się 21-letni Jakub Sadowski, który w tym sezonie na boisku pojawiał się 15 razy, ale zazwyczaj, gdy wynik meczu był już rozstrzygnięty. Teraz miał okazję rywalizować w wielkim finale i to przez ponad 11 minut, a w tym czasie nasz zespół zanotował bardzo przyzwoity bilans (+9). "Sado" pomimo pojedynczych błędów, szczególnie w obronie pokazał się z dobrej strony, a liczymy, że w kolejnych spotkaniach jeszcze bardziej utrudniać będzie grę Kanterowi i Dziewie. Niezwykle ważny będzie również dobry występ Dariusza Wyki i Jure Skificia - obu czekają regularne pojedynki z silną strefą podkoszową WKS-u.



Czasu na poprawę gry nie będzie zbyt wiele. Na pewno trenerzy zrobią wszystko, aby poprawić mankamenty, zwrócić uwagę na bronienie Łukasza Kolendy, który kilka razy zbyt łatwo przedzierał się pod nasz kosz i zdobywał łatwe punkty. Brak Kulki oznaczać będzie również więcej minut na "czwórce" Grześka Kamińskiego. Jesteśmy pewni, że pomimo trudnej sytuacji kadrowej, legioniści nie złożą broni i postarają się grać na miarę swoich niemałych możliwości. Szczególnie, że w pierwszym spotkaniu do wygranej zabrakło naprawdę niewiele. Mocno ograniczona rotacja sprawi, że faworytem meczu na pewno będzie Śląsk... Co Legii w ostatnim czasie pomagało, zdejmując presję. Nikt bowiem nie stawiał na nasz zespół w rywalizacji ze Stalą i Anwilem. I wierzymy, że także tym razem nasz zespół, pomimo przeciwnościom losu, sprawi miłą niespodziankę warszawskim kibicom.



Czwartkowy mecz odbędzie się w hali Orbita, nie zaś tak jak pierwszy, w hali Stulecia. Wszystko za sprawą zaplanowanego od dawna... 50. zjazdu Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. Właśnie ów zjazd kolidował również początkowo z meczem numer jeden, ale po interwencji prezydenta Wrocławia, udało się "zgrać" obie imprezy. Hala Orbita jest wyraźnie mniejsza aniżeli ta, w której legioniści ze Śląskiem mierzyli się w tym sezonie dwukrotnie. Może pomieścić 3 tysiące kibiców i tylu też fanów spodziewać się należy na trybunach, bowiem wszystkie wejściówki na to spotkanie zostały wyprzedane. Legia w tym obiekcie po raz ostatni grała w listopadzie 2020 roku, a tamto spotkanie zakończyło się wygraną Śląska po dogrywce 73:68.



Początek meczu zaplanowano na godzinę 20:40, a bezpośrednią transmisję przeprowadzi Polsat Sport. Transmisja dostępna będzie również w Super Polsacie - ogólnodostępnym kanale telewizji naziemnej.





WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 26-15

Liczba wygranych/porażek u siebie: 14-6

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,1 / 79,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,9%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,7%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,8%



Skład: Łukasz Kolenda, Kacper Gordon, D'mitrik Trice, Travis Trice II (rozgrywający), Kodi Justice, Jakub Karolak, Aleksander Leńczuk, Kacper Marchewka (rzucający), Ivan Ramljak, Justin Bibbs, Michał Gabiński, Igor Kozłowski, Jan Wójcik, Maksymilian Zagórski (skrzydłowi), Kerem Kanter, Aleksander Dziewa, Martins Meiers, Szymon Tomczak, Szymon Walski (środkowi)

trener: Andrej Urlep, as. Andrzej Adamek, Robert Skibniewski



Przewidywana wyjściowa piątka: Travis Trice II, Kodi Justice, Kerem Kanter, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa



Najwięcej punktów: Travis Trice II 520 (śr. 17,9), Kerem Kanter 497 (12,4), Aleksander Dziewa 466 (12,3).



Ostatnie wyniki: Zastal (w, 81:71), Stal (w, 83:74), Astoria (d, 90:81), Arka (w, 65:80), Anwil (d, 74:80), Czarni (w, 89:79), King (w, 99:83), MKS Dąbrowa (d, 102:60), Trefl (d, 77:67), Legia (w, 73:87), Twarde Pierniki (d, 68:70), GTK (d, 106:74), Spójnia (d, 105:90), HydroTruck (w, 64:67), Start (d, 84:76), Zastal (d, 85:88), Arka (d, 86:63), Anwil (w, 97:89), Czarni (d, 96:84), Stal (d, 79:69), King (d, 85:74), MKS Dąbrowa (w, 87:88), Astoria (w, 77:88), Trefl (w, 89:102), Legia (d, 78:91), Twarde Pierniki (w, 86:95), GTK (w, 61:89), Spójnia (w, 86:73), HydroTruck (d, 106:94), Start (w, 85:67), Zastal (w, 103:90), Zastal (w, 85:83), Zastal (d, 95:68), Zastal (d, 87:80), Zastal (w, 80:86), Czarni (w, 57:77), Czarni (w, 66:91), Czarni (d, 60:123), Czarni (d, 69:89), Czarni (w, 71:81), Legia (d, 76:72).

PP: Stal (w, 94:87).

EuroCup: Lietkabelis Panevezys(d, 59:70), Boulogne Metropolitans 92 (w, 86:83), Turk Telekom Ankara (w, 89:73), Lokomotiv Kuban Krasnodar (d, 68:98), Dolomiti Energia Trento (w, 81:77), Hamburg Towers (d, 87:71), Partizan Belgrad (w, 75:73), Joventut Badalona (d, 73:87), Lietkabelis Panevezys (w, 88:65), Bologne Metropolitans 92 (d, 59:74), Turk Telekom Ankara (d, 80:67), MoraBanc Andorra (w, 99:65), Dolomiti Energia Trento (d, 77:68), Hamburg Towers (w, 92:86), Partizan Belgrad (d, 71:93), Joventut Badalona (w, 97:79), MoraBanc Andorra (d, 91:95), Gran Canaria (w, 87:60).



Ostatnie mecze obu drużyn:

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 33-18

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 18-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,7 / 80,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,2%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kamiński, Dariusz Wyka



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 533 (śr. 14,4), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 437 (11,8), Robert Johnson 382 (19,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:99), Trefl Sopot (d, 104:109), Stal Ostrów (w, 78:82), Stal Ostrów (w, 64:67), Stal Ostrów (d, 85:81), Anwil Włocławek (w, 79:83), Anwil Włocławek (w, 71:77), Anwil Włocławek (d, 87:77), Śląsk Wrocław (w, 76:72).



Termin meczu: czwartek, 19 maja 2022 roku, g. 20:40

Adres hali: Wrocław, ul. Wejherowska 34 (hala Orbita)

Pojemność hali: 3000 miejsc

Transmisja: Polsat Sport / Super Polsat