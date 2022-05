Młodzież: mecze wtorkowe i środowe (akt.)

Wtorek, 17 maja 2022 r. 21:33 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W środku tygodnia rozegrano kilka spotkań zaległych. Legia U16 po bardzo dobrym meczu pokonała 5-1 SEMP Ursynów 2006. Trampkarze LSS zremisowali 2-2 z Talentem Radom 2008 i pozostają na pozycji wicelidera I ligi maz. U14. Legia U12 nieźle radziła sobie w meczu ze Zniczem 2009 w Pruszkowie. Legioniści z rocznika 2013 rozegrali bardzo udany mecz ligowy z Bugiem Wyszków.



Ekstraliga U14: Legia U16 5-1 (1-1) SEMP Ursynów 06

Gole:

1-0 40 min. Karol Kosiorek b.a.

1-1 41 min.

2-1 52 min. Antoni Majchrowski (as. Oliwier Olewiński)

3-1 55 min. Jakub Adkonis (as. Jakub Żewłakow)

4-1 70 min. Bartosz Dembek b.a.

5-2 79 min. Antoni Majchrowski (as. Oskar Melich)



Legia: Aleksander Mickielewicz (46' Hubert Nowak) - Igor Skrobała, Karol Kosiorek, Kacper Potulski [07], Oliwier Olewiński (65' Bartosz Dembek) - Maciej Saletra (65' Oskar Melich), Jakub Adkonis [07], Jakub Żewłakow - Antoni Majchrtowski, Cyprian Pchełka (65' Luka Lemiszko), Przemysław Mizera (65' Mateusz Gierałtowski. Rezerwa: Wojciech Banasik (br)

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



I liga Maz. U14: Legia LSS U14 2-2 (1-1) APN Talent Radom 2008

Gole:

1-0 13 min. Kosma Sekuła (rzut karny)

1-1 25 min. Jan Musiałek

2-1 54 min. Kuba Kuciński (rzut karny)

2-2 63 min. Filip Janus



Legia LSS: Dominik Sawczuk (Filip Bonk) - Adam Kulicki (41' Kacper Jasiński), Fabian Radziński (65' Adam Kulicki), Kosma Sekuła, Oskar Kurc - Patryk Ciborowski (41' Norbert Augustyniak), Maciej Suwik, Kuba Kuciński - Kacper Krajewski, Jakub Drzazga (70' Aleksander Dworski [09]), Adam Tołwiński

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz



I liga warszawska U13: Znicz Pruszków 2009 - Legia U13



Strząły (celne): Znicz 7 (4) - Legia 11 (4)



Legia: Olaf Szczęsny - Kacper Jaczewski, Oskar Putrzyński, Olivier Pruszyński, Mateusz Pawłowski, Aleksander Badowski, Dawid Rodak, Xawery Eichler, Antoni Błoński, Krzysztof Krzemiński, Tymon Płoszka.

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Liga U9: Legia LSS U9 - Bug Wyszków 2013



Strzały (celne)[5-60']: Legia 46 (33) - Bug 25 (15)



Legia: Adam Droździk, Konstanty Leonkiewicz, Franciszek Maciejczyk, Marcel Marzec, Tymoteusz Pełka, Franciszek Podobas, Krzysztof Rydzewski, Wojciech Tadych

Trener: Jakub Włusek