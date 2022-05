Konkurs: Wygraj bilet na mecz z Cracovią!

Czwartek, 19 maja 2022 r. 09:58 Redakcja

W najbliższą sobotę o godzinie 17:30 Legia Warszawa zmierzy się z Cracoviąna stadionie przy Łazienkowskiej 3. Serdecznie zapraszamy do wspierania drużyny w ostatnim domowym meczu, będzie okazja do podsumowania tego sezonu. W naszym serwisie możecie wygrać 10 biletów na ten mecz. Co trzeba zrobić? Prawidłowo wytypować czwartkowy mecz koszykarzy Legii.



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.