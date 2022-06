PP: Legia II Warszawa 1-0 Legionovia Legionowo. Legia zdobywcą pucharu!

Środa, 15 czerwca 2022 r. 20:58 Mishka, źródło: Legionisci.com

W finale mazowieckiego Pucharu Polski Legia II Warszawa wygrała z Legionovią Legionowo 1-0. Do przerwy gole nie padły. Jedyną bramkę zdobył w 61. minucie Wiktor Kamiński. Tym samym legioniści wywalczyli miejsce w rozgrywkach PP na szczeblu centralnym. Tym spotkaniem z drużyną pożegnał się trener Marek Gołębiewski, który odchodzi do Chrobrego Głogów.



Już w 2. minucie Legionovia mogła zdobyć prowadzenie. Uderzona w długi róg piłka minimalnie minęła bramkę. W 11. minucie dobry strzał oddał Dawid Dzięgielewski. Nieco zabrakło jednak dokładności. W odpowiedzi dobrze z 16 metrów uderzał Michał Bajdur, ale na posterunku był Jakub Trojanowski. W 13. minucie Arkadiusz Ciach próbował zaskoczyć Pawła Błesznowskiego, ale bez powodzenia. W 17. minucie po podaniu Bajdura Artur Balicki bardzo źle trafił w piłkę i w stuprocentowej sytuacji nie zdołał oddać strzału. Chwilę później Balicki z najbliższej odległości uderzył głową prosto w bramkarza. W 24. minucie znakomitą sytuację zmarnował Wiktor Kamiński, a dobitka Jakuba Kwiatkowskiego również nie sięgnęła celu.



W 59. minucie Legionovia zdobyła bramkę, której autorem był Konrad Zaklika, jednak sędzia odgwizdał spalonego. Minutę później to Legia wyszła na prowadzenie - Arkadiusz Ciach odegrał do Wiktora Kamińskiego, który posłał piłkę w długi róg. W 76. minucie żółtą kartką za zagranie ręką w murze przy rzucie wolnym ukarany został Filip Rejczyk. Było to drugie upomnienie piłkarza Legii, co oznaczało czerwoną kartkę i kończenie meczu w osłabieniu. Chwilę później rzut wolny został powtórzony, na szczęście groźny strzał obronił Jakub Trojanowski. W 85. minucie Konrad Zaklika faulowany był tuż przed rzutem karnym. Na szczęście bramka nie padła. W 91. minucie Grzegorz Wojdyga zmarnował doskonałą sytuację. Z najbliższej odległości posłał piłkę ponad bramką. Chwilę później legioniści domagali się rzutu karnego, ale sędzia nie zareagował. Po ostrym faulu Widejki piłkarzom mocno puściły nerwy, doszło do ostrej bijatyki. Sędzia przedłużył jeszcze spotkanie o kilka minut, ale Legia zdołała obronić wynik.



PP: Legia II 1-0 (0-0) Legionovia

61' Wiktor Kamiński (as. Arkadiusz Ciach)



Legia II: 1. Jakub Trojanowski, 5. Bartosz Widejko, 6. Filip Laskowski, 7. Dawid Dzięgielewski (97' 15. Marcel Krajewski), 8. Filip Rejczyk, 9. Arkadiusz Ciach (81' 20. Jordan Majchrzak), 18. Karol Noiszewski, 19. Jakub Kwiatkowski, 21. Kacper Skwierczyński (87' 2. Miłosz Pacek), 24. Wiktor Kamiński (77' 3. Jakub Czajkowski), 26. Kacper Wnorowski

od 93. min grał 23. Jakub Jędrasik



Legionovia: 33. Paweł Błesznowski, 3. Adam Waszkiewicz, 6. Konrad Zaklika, 10. Michał Bajdur, 13. Piotr Bujak, 22. Karol Barański (19. Grzegorz Wojdyga), 23. Bartosz Mroczek, 37. Piotr Sonnenberg (58' 14. Patryk Koziara), 44. Kacper Kaczorowski, 88. Bartosz Rymek (73' 16. Mikołaj Gibas), 99. Artur Balicki (82' 18. Sebastian Gołąb)



żółte kartki: Filip Rejczyk, Kacper Wnorowski, Arkadiusz Ciach, Filip Laskowski, Bartosz Widejko - Kacper Kaczorowski

czerwona kartka: Filip Rejczyk (za drugą żółtą, za zagranie ręką w murze)



sędzia: Jarosław Trochimiuk