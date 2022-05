34. kolejka Ekstraklasy. To już jest koniec

W sobotę zostały rozegrane mecze ostatniej, 34. kolejki Ekstraklasy. Legia Warszawa wygrała pewnie z Cracovią i zajęła 10. miejsce. Wicemistrzem został Raków Częstochowa, który ograł Lechię. Pogoń Szczecin tylko zremisowała u siebie z Termalicą. Najwięcej bramek obejrzeli kibice we Wrocławiu, gdzie Śląsk uległ Górnikowi Zabrze 3-4. 34. kolejka: Lech Poznań 2-1 Zagłębie Lubin Legia Warszawa 3-0 Cracovia Piast Gliwice 1-1 Radomiak Radom Pogoń Szczecin 2-2 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Górnik Łęczna 0-1 Jagiellonia Białystok Raków Częstochowa 3-0 Lechia Gdańsk Wisła Kraków 0-1 Warta Poznań Wisła Płock 3-0 Stal Mielec Śląsk Wrocław 3-4 Górnik Zabrze Aktualna tabela Ekstraklasy Wyniki Ekstraklasy Klasyfikacja strzelców

Adaś - 21 minut temu, *.tpnet.pl Gratulacje Lech Poznań! odpowiedz

Wycior - 13 minut temu, *.vectranet.pl @Adaś: ale taki klub już nie istnieje… Zdechł kilkanaście lat temu… odpowiedz

