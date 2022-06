Wygrana Berkiety w Chorwacji

Tenisista Legii, Tomasz Berkieta udanie startował w turnieju ITF rangi 3. w chorwackiej miejscowości Cakovec. Legionista w singlu, po pokonaniu czterech rywali dotarł do finału, w którym przegrał 3-6, 7-5, 6-7(4) z Francuzem, Antoinem Ghibaudo. W deblu legionista w parze z Argentyńczykiem, Lucio Rattim, nie mieli sobie równych. Wyniki Tomasza Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Romeo Hadzimehmedovic (Serbia) 6-3, 7-5 II runda: Tomasz Berkieta - Maj Premzl (Słowacja) 7-6 (2), 6-2 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Manfredi Graziani (Szwajcaria) 7-5, 6-1 1/2 finału: Tomasz Berkieta - Jan Kumstat (Czechy) 6-2, 6-3 Finał: Tomasz Berkieta - Antoine Ghibaudo (Francja) 3-6, 7-5, 6-7 (4) Wyniki Tomasza Berkiety w deblu: 1/4 finału: Tomasz Berkieta/Lucio Ratti (Argentyna) - Jan Kumstat (Czechy)/Kacper Szymkowiak (Polska) 7-6(2), 1-6, 10-8 1/2 finału: Tomasz Berkieta/Lucio Ratti - Viktor Markov/Iliyan Radulov (Bułgaria) 6-3, 6-3 Finał: Tomasz Berkieta/Lucio Ratti - Antoine Ghibaudo (Francja)/Manfredi Graziani (Szwajcaria) 5-7, 6-2, 10-5

