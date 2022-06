Oprawy kibiców Legii w sezonie 2021/22

Czwartek, 2 czerwca 2022 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Mimo bardzo słabych wyników sportowych Legii, kibice stołecznego zespołu sezon 2021/2022 mogą zaliczyć do udanych. Na trybunach pojawiło się wiele ciekawych prezentacji, z których niektóre z pewnością zostaną zapamiętane na dłużej. Ponadto zostało odpalone mnóstwo pirotechniki, także na wyjazdach. Efektowne oprawy Nieznani Sprawcy zaprezentowali na meczach Ligi Europy, ale i w lidze sporo się działo. Poniżej wszystkie oprawy kibiców Legii w minionym sezonie:



Oprawa na meczu z Florą

21.07.2021 Legia - Flora Tallin

Legioniści przygotowali oprawę również na meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów z Florą Tallin. Na Żylecie pojawiła się sektorówka barwówka oraz flagi na kijach i ognie wrocławskie.









Never forgive, never forget

10.08.2021 Legia - Dinamo Zagrzeb

Podczas spotkania 3. rundy el. Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb zaprezentowana została oprawa nawiązująca do rocznicy Powstania Warszawskiego. Pojawiły się białe i czerwone szarfy z nazwiskami poległych Powstańców, podwieszany znak Polski Walczącej, race i ognie wrocławskie.







D=F Duck UEFA

26.08.2021 Legia - Slavia Praga

Spotkanie 4. rundy el. Ligi Europy ze Slavią rozpoczęło się od prezentacji oprawy na trybunie Deyny. Rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca kaczuszkę oraz logo UEFA. Całość przyjęło formę rebusa, bowiem na kaczce (po angielsku "duck") pojawił się dopisek "D = F".









Ultras Legia w Krakowie

29.08.2021 Wisła Kraków - Legia

Na początku wyjazdowego meczu z Wisłą Kraków w sektorze gości zaprezentowana została oprawa. Legioniści rozwinęli sektorówkę z napisem ULTRAS LEGIA na wzór flagi, a całość uzupełniły race odpalone na koronie stadionu.









Kneel before his majesty

30.09.2021 Legia - Leicester City FC

Jedna z bardziej spektakularnych i niezwykle wyrazista w swojej wymowie oprawa zaprezentowana została podczas meczu Ligi Europy z Leicester City. Na żylecie rozwinięta została sektorówka z królem w barwach, której towarzyszył transparent Kneel before his majesty. Całość pojawiła się w momencie, kiedy piłkarze Leicester klęczeli na boisku.









Pokaz ultras w Gdańsku

03.10.2021 Lechia Gdańsk - Legia

W drugiej połowie meczu z Lechią Gdańsk w sektorze kibiców Legii miała miejsce prezentacja ultras. Legioniści odpalili race, ognie wrocławskie i machali kilkudziesięcioma flagami na kijach.







Panorama Warszawy i zielone race

17.10.2021 Legia - Lech Poznań

W drugiej połowie meczu z Lechem Poznań kibice na Żylecie zaprezentowali oprawę, na którą składały się sektorówka Panorama Warszawy oraz małe flagi na kijkach podświetlone zielonymi racami.







Oprawa na meczu z Napoli

04.11.2021 Legia - SSC Napoli

Podczas meczu Ligi Europy z SSC Napoli kibice Legii przygotowali oprawę - stylizowany napis Legia Warszawa, czerwone i zielone flagi oraz ognie wrocławskie.







Kolorowe racowisko na meczu ze Stalą

07.11.2021 Legia - Stal Mielec

Na początku meczu ze Stalą Mielec kibice Legii zaprezentowali na Żylecie efektowne kolorowe racowisko, które uzupełniały dziesiątki flag na kijach.







Racowisko w Leicester

25.11.2021 Leicester City FC - Legia

Racowisko w sektorze gości podczas wyjazdowego meczu w Anglii.







Nienawiść była, jest i musi zostać

28.11.2021 Legia - Jagiellonia Białystok

Spotkanie z Jagiellonią Białystok urozmaiciły race i palone flagi rywali, a także transparent Nienawiść była, jest i musi zostać.







Stroboskopy w sektorze gości w Lublinie

01.12.2021 Motor Lublin - Legia Warszawa

Po wielu latach przerwy fani Legii mieli ponownie okazję do wspierania swojego zespołu w Lublinie. W momencie wyjścia piłkarzy na boisko przygotowali mały pokaz ultras - odpalili stroboskopy pod sektorówką w szachownicę.







Jazda z k...

09.12.2021 Legia - Spartak Moskwa

Mecz ze Spartakiem Moskwa był ostatnim pucharowym spotkaniem w tym sezonie. Tym razem Nieznani Sprawcy przygotowali oprawę na 2 trybuny. Z kartonów ułożone zostało hasło Jazda z k...







Za braćmi jak w dym

19.12.2021 Legia - Radomiak

Pierwszy mecz przyjaźni z Radomiakiem przy Łazienkowskiej wymagał odpowiedniej oprawy ultras. Zaprezentowana została podświetlana sektorówka z hasłem Za braćmi jak w dym, małe flagi w barwach Radomiaka i Legii, świece dymne i race.







Sektorówka i race

13.02.2022 Legia - Warta

Na meczu z Wartą minutą ciszy uczczono pamięć osób związanych z Legią, które odeszły w ostatnim czasie. Po jej zakończeniu nastąpiło odliczanie, a na górnej kondygnacji Żylety ponad rozciągniętą sektorówką na wzór "Boras" odpalonych zostało kilkadziesiąt rac w barwach.







Pirotechnika w Niecieczy

19.02.2022 Bruk-Bet Termalica - Legia

W sektorze gości w Niecieczy odpalonych zostało 25 rac oraz stroboskopy.







Won, Oszust z Silvera

25.02.2022 Legia - Wisła Kraków

Podczas meczu z Wisłą fani Legii postanowili symbolicznie pożegnać Dariusza Mioduskiego. Ze Źródełka nastąpił protestacyjny przemarsz w kierunku stadionu, jego uczestnicy ubrani byli na czarno, nie mogło zabraknąć syreny strażackiej, a także taczki na czele pochodu i stosownego transparentu na przedzie - "Dariusz precz!". Na stadionie przygotowana została oprawa poświęcona Dariuszowi Mioduskiemu. Na dole rozciągnięty został transparent z hasłem "Miałeś chamie złoty róg, skończ nam k... niszczyć klub!". Na Żylecie utworzone zostało hasło "WON" z chorągiewek, a za tło robiły czarne baloniki. Na trybunie odpalone zostały czarne świece dymne. Później dole Żylety rozciągnięto transparent z różowym hasłem "Oszust z Silvera", a nad nim rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca rozmarzonego prezesa z podpisem "Dariusz, 58. Wizjoner, marzyciel, pasjonat tenisa. Obdarzam ludzi pełnym zaufaniem".











Pirotechnika w Łęcznej

11.03.2022 Górnik Łęczna - Legia

Ognie wrocławskie w sektorze gości w Łęcznej.







Odwracana kartoniada

02.04.2022 Legia - Lechia Gdańsk

Odwracana kartoniada - najpierw z nieco rozmazanym napisem „LEGIA”, który następnie ułożył się w przejrzysty i czytelny. Towarzyszył jej transparent o treści: „Nawet jak na boisku się nie układa”. Potem pojawił się transparent „Na trybunach wciąż kanada”, który uzupełniła pirotechnika.







Pirotechnika w Częstochowie

06.04.2022 Raków Częstochowa - Legia

W drugiej połowie w sektorze gości odpalona została pirotechnika - nieco ogni wrocławskich.







Putin, pokaz pirotechniczny

09.04.2022 Lech Poznań - Legia

Mimo początkowych problemów, oprawa została zaprezentowana w sektorze gości. Rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca Putina na szubienicy. Po przyłączeniu się miejscowych do bluzgów na Putina, rozciągnięta została dalsza część sektorówki - herb Spartaka na koszulce, w którą Putin był ubrany. Pojawiła się także pirotechnika.









Pirotechnika na meczu z Górnikiem

06.05.2022 Legia - Górnik Zabrze

Na dole „Żylety” rozciągnięta została sektorówka „Boras”, która stanowiła preludium do zbliżającej się oprawy. Po odliczaniu odpalone zostały dziesiątki rac i stroboskopów, które uzupełniały duże flagi na kijach.









Pirotechnika w Białymstoku

13.05.2022 Jagiellonia Białystok - Legia

W drugiej połowie w sektorze gości odpalona została pirotechnika.







Racowisko na pożegnanie

21.05.2022 Legia - Cracovia

W 10. minucie meczu kibice opuścili trybuny na 17 minut, na znak protestu. Na Żylecie zawisł transparent (inspirowany "Dziadami" Mickiewicza) "Pusto wszędzie, głucho wszędzie, 17 porażek, pucharów nie będzie". Kibice wrócili na Żyletę z przytupem - odpalonych zostało sporo świec dymnych, a następnie mnóstwo rac.