Kibicowskie szaliki i koszulki przed meczem z Cracovią

Piątek, 20 maja 2022 r. 11:28 Woytek

Przed sobotnim meczem z Cracovią będzie ostatnia szansa na zakup szalików na wzór flagi CWKS LEGIA oraz koszulki z hasłem #MioduskiWon. "Całkowity zysk z tych produkcji przeznaczony zostanie na planowane przez nas huczne kibicowskie wydarzenie" - informuje grupa UZaLeżnieni.



Szalik w cenie 40 zł / koszulki w cenie 30 zł kupując razem pakiet 59 zł będziecie mogli nabyć w następujących miejscach:



- ŹRÓDEŁKO od godziny 15:30 do 17:00



- wejście na ŻYLETĘ od 16 do 17:30



- ŻYLETA w przerwie pod gniazdem



- WEJŚCIE NA TRYBUNĘ WSCHODNIĄ od godziny 16:00 do 17:30



- TRYBUNA POŁUDNIOWA

(na górze przy schodach) od godziny 16:00 do 17:30