Mladenović przechodzi rehabilitację

Filip Mladenović został powołany do szerokiej kadry reprezentacji Serbii na czerwcowe mecze Ligi Narodów. Legionista po raz ostatni w oficjalnym meczu wystąpił 6 kwietnia. Mladenović cały czas miał problem z kolanem, a ponadto słychać, że jego notowania w drużynie znacznie osłabły i nie miał większych szans na występy. W klubie podjęto więc decyzję, by całkowicie się wyleczył. Część rehabilitacji przechodzi w Belgradzie. Reprezentacja Serbii zagra z Norwegią (2 czerwca, Belgrad), ze Słowenią (5 czerwca, Belgrad i 12 czerwca, Lublana) i ze Szwecją (9 czerwca, Solna).

Komentarze (5)

+ dodaj komentarz

dodaj

Redi - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Może przejdzie i odejdzie:) odpowiedz

Z innej beczki - 2 godziny temu, *.236.172 Jakiś marny redaktorzyna z weszło bodajże rzucił temat iż lech posnań może wydać 4mln euro na piłkarza....

4mln ale chyba kurva rubli!

Poziom dziennikarstwa czasami przebija przez dni w tym kraju. Co ta farmazony haha odpowiedz

majusL@legionista.com - 3 godziny temu, *.214.250 a kiedy filip przejdzie transfer OUT ??!! odpowiedz

Kibic szanujący. - 4 godziny temu, *.centertel.pl Filip wracaj do Nas !!! Czekamy na Ciebie. odpowiedz

Filip kumpel pszczoły - 3 godziny temu, *.orange.pl @Kibic szanujący. : Chyba Ty... odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.