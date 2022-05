Bezpośrednią transmisję z meczu Legia Warszawa - Cracovia przeprowadzi stacja Canal+ Family. Początek zaplanowano na godzinę 17:30. Zapraszamy do śledzenia naszej tekstowej RELACJI LIVE! prosto ze stadionu. KURSY NA LEGIA - CRACOVIA FORTUNA:

roadrunner - 55 minut temu, *.centertel.pl Vuko wpuścił Strzałka lepiej późno niż wcale

ładnie Tomasz w swoim stylu pożegnał się z Legią dla mnie mógłby jeszcze u nas pograć wartościowy napastnik. odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Gratulacje dla druzyny za trzecie miejsce w wojewodztwie mazowieckim. Byliscie niesamowici. odpowiedz

roadrunner - 1 godzinę temu, *.centertel.pl w końcu coś tam wpadło Legioniści rozkręcili się po przerwie :-) odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 1 godzinę temu, *.plus.pl Coś tam się zaczęło dziać pod bramką cracovii odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Brawo Var :):ku.a nawet nie obejrzała w telewizorze odpowiedz

:) - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: oby gola Rosolka nie oglądał odpowiedz

Kolega po szalu - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ostatni mecz a Strzałek dalej na ławce brawo ,,trener" odpowiedz

Anty Kosta - 1 godzinę temu, *.plus.pl @Kolega po szalu: dziwi cię to? Przecież on nie był w tym gronie co pomogli trenerowi odpowiedz

Atmosferović - 1 godzinę temu, *.plus.pl Musimy wygrać żeby nie być najgorsza drużyna w lidze w tym sezonie i mieć najwięcej porażek. odpowiedz

roadrunner - 1 godzinę temu, *.centertel.pl obstawiam że na drugą połowę wyjdzie ta sama kupa walczaków ! odpowiedz

Kibic - 2 godziny temu, *.plus.pl Bojkot odpowiedz

roadrunner - 2 godziny temu, *.centertel.pl tak grają najlepsi z najlepszych cóż może po przerwie się uda wstrzelić w jakąś bramkę:-) odpowiedz

danka - 2 godziny temu, *.vectranet.pl nasi obrońcy w formieXD odpowiedz

Rado. - 2 godziny temu, *.chello.pl Lamusy….potraficie kopać piłkę …?????



odpowiedz

Byniu - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Vuko fajna koszulka odpowiedz

Fan - 2 godziny temu, *.plus.pl Jednak wszyscy nie wyszli niektórzy mają swoje zdanie. odpowiedz

Lukasz - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Gdzie transmisja?

C+ Family nie ma. odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.play-internet.pl @Lukasz: jest wiele bardziej interesujących spotkań. Kiedyś nie do pomyślenia, a pod rządami Pana Dareczka proszę bardzo..... odpowiedz

Atmosferić - 2 godziny temu, *.orange.pl Pasjonująca multiliga - nikt o nic nie gra :D 9 meczów towarzyskich :D odpowiedz

Olomanolo - 3 godziny temu, *.play-internet.pl Nie posrajcie się z tym Borubarem to dzięki jego fochom Legia była na dnie a teraz gdyby zapłacił karę to by grał -- więc baj baj Arturku szczurku odpowiedz

Tym - 4 godziny temu, *.centertel.pl Na szczęście Hołowni ostatni mecz w Legii uff odpowiedz

!(L)! Dolny Śląsk Miłkowice - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Mój skład

Kikolski

Johansson . Rose . Wieteska . Hołownia

Slisz . Josue

Wszołek . Kapustka . Muci

Włodarczyk odpowiedz

