Konferencja pomeczowa

Zieliński: Legia obiła nas mocno

Sobota, 21 maja 2022 r. 20:08 Fumen, źródło: Legionisci.com

Jacek Zieliński (trener Cracovii): Dla nas to przykre zakończenie sezonu. Legia obiło nas mocno i ta porażka jest specyficzna, bo nie zapowiadało się na taki rezultat. Mecz inaczej układał się przez większą część spotkania. Natomiast to jest nasza powtarzalność, że jeśli mamy akcje i nie strzelamy bramek, to przegrywamy. Co nie zmienia faktu, że zostawiliśmy dużo zdrowia, za czym nie szły wymierne efekty.



Tak czy inaczej podziękowałem piłkarzom za ten sezon, choć nie był rewelacyjny w naszym wykonaniu. Niemniej środek tabeli, to obecnie potencjał tej drużyny na dziś. Jednak w przyszłym sezonie mamy zamiar to zmienić. Chcemy dokonać poważnych wzmocnień i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie chcę składać deklaracji odnośnie miejsca w tabeli, ale na pewno mam ambicję, żeby grać o wyższe miejsca.