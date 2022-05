Legia 3-0 Cracovia

Udane zakończenie nieudanego sezonu

Sobota, 21 maja 2022 r. 19:24 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Legia Warszawa udanie zakończyła fatalny dla niej sezon 2021/22, pokonując na własnym stadionie Cracovię aż 3-0. Do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis, jednak po zmianie stron na boisku istnieli tylko gospodarze. Do siatki krakowskiego klubu trafili Rosołek, Pekhart oraz Lopes.



Kilka minut po rozpoczęciu gry pierwszą dobrą szansę do wyjścia na prowadzenie miała Legia. Po piąstkowaniu Lukasa Hrosso z dystansu mocno z półwoleja piłkę kopnął Bartosz Slisz, ale bramkarz Cracovii popisał się skuteczną interwencją. Od dziesiątej minuty na stadionie zapanowała niemal głucha cisza. "Żyleta" opustoszała na siedemnaście minut na znak protestu. Przez kolejny kwadrans na murawie nie działo się zbyt wiele. Gospodarze starali się atakować głównie prawą stroną, gdzie pojedynki toczyli między sobą Paweł Wszołek i powołany ostatnio do reprezentacji Polski Kamil Pestka.







Dopiero w 37. minucie ponownie groźne było pod bramką Hrosso. Wtedy z rzutu wolnego bardzo ładnie przymierzył Josue, jednak niestety piłka nieznacznie minęła lewy słupek. Krakowianie nie pozostawali dłużni. W doliczonym czasie gry nie wykorzystali dotychczas najlepszej okazji do strzelenia gola. Wówczas piłkę na prawej stronie dostał Otar Kakabadze, który prostym zwodem zwiódł Mateusza Hołownię, a jego mocne uderzenie z ostrego kąta odbiło się od wewnętrznej części słupka! Do końca pierwszej połowy stroną przeważającą byli goście, jednak na szczęście nie udało im się już pokonać Miszty.



Po przerwie drużyny nie zmieniły swoich składów. Druga połowa zaczęła się, podobnie jak pierwsza, od wyrównanych pojedynków. Wkrótce po raz pierwszy do siatki trafił Tomas Pekhart, jednak jak pokazały powtórki, w momencie przyjęcia piłki Czech był na minimalnym spalonym. W 54. minucie gospodarze wyszli już jednak na prowadzenie. Do dośrodkowanej futbolówki w polu karnym doszedł Pekhart, który przytomnie odegrał za chwilę do Macieja Rosołka. Skrzydłowy oddał bez zastanowienia płaski strzał, który nie był zbyt mocny, ale wystarczył, aby zmusić Hrosso do kapitulacji. Nieco ponad po godzinie gry "Wojskowi" trafili po raz drugi. Wszystko zaczęło się od tego, że zbyt dużo miejsca na lewym skrzydle miał Josue, który podniósł wzrok i spokojnie zacentrował do Pekharta. Czech był w szesnastce Cracovii zupełnie niekryty, co wykorzystał napastnik, głową pokonując Lukasa Hrosso.



Przez kolejne minuty na boisku było spokojnie. Jedna i druga drużyna nie potrafiła stworzyć zagrożenia pod bramką przeciwnika. Dopiero na dziesięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry, w bramce "Wojskowych" dwa razy napocić się musiał Miszta. Bramkarz najpierw miał sporo szczęścia, kiedy odbita od Mateusza Wieteski piłka odbiła się od słupka. Za moment mocnym uderzeniem zza pola karnego kontaktowego gola chciał zdobył Mathias Hebo Rasmussen, lecz Miszta popisał się bardzo ładną obroną. W 85. minucie trzeci gol dla stołecznego klubu. Z rzutu rożnego idealnie dośrodkował Josue, a swój pojedynek główkowy wygrał wprowadzony w drugiej połowie Rafael Lopes. Portugalczyk nadał piłce taką rotację, że ta odbita od słupka i nóg bramkarza Cracovii po chwili zatrzepotała w siatce.