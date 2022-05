Koszykówka

Zapowiedź 4. finałowego meczu ze Śląskiem

Wtorek, 24 maja 2022 r. 09:20 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

W serii finałowej ponownie na prowadzeniu Śląsk. Po wygranej w niedzielę, wrocławianie w rywalizacji do czterech zwycięstw prowadzą 2:1, i legioniści ponownie będą chcieli doprowadzić do wyrównania. Kluczem powinno być zatrzymanie szybkiego ataku WKS-u, z czym nasz zespół miał problemy we wszystkich dotychczasowych meczach.



Oczywiście, nawet ze Śląskiem, zdobywającym punkty w ten sposób (aż 18 pkt. w meczu nr3, przy zaledwie dwóch Legii), Legia mogła w niedzielę zwyciężyć. Legionistom brakowało skuteczności z dobrze wypracowanych pozycji. Gdyby napędzeni w ostatniej minucie gracze Legii po trójce Raymonda Cowelsa, zdobyliby również kolejne trzy punkty po rzucie z rogu Łukasza Koszarka (rzut na remis), można spodziewać się, że mecz zakończyłby się innym wynikiem. Legioniści lepiej niż w drugim spotkaniu we Wrocławiu kryli Trice'a, tyle że ten tym razem otwierał innych graczy. Tak było choćby z Aleksandrem Dziewą, który ku zaskoczeniu wielu, rozpoczął mecz na ławce, a w jego miejsce trener Urlep posłał na parkiet Meiersa, który we wcześniejszych meczach grał niewiele. Doświadczony Łotysz dobrze wszedł w mecz, a Dziewa z ławki dał zespołowi bardzo wiele - punkty nie tylko z pola trzech sekund, ale i z półdystansu i dystansu. W całym meczu trafił aż 8 z 11 rzutów z gry i wykorzystał wszystkie cztery rzuty wolne.







Śląsk zdecydowanie więcej wymuszał fauli, w trzecim kolejnym spotkaniu wykonując wyraźnie więcej osobistych. W niedzielę wrocławianie mieli 17/18 z linii, podczas gry legioniści tylko... 5/6. Najwięcej przewinień wymusił turecki silny skrzydłowy, Kerem Kanter - 5, a tylko o jedno mniej Travis Trice. Nasi gracze lepiej niż w poprzednich meczach kryli rozgrywającego WKS-u, ten zdobył tym razem 15 punktów (6/14 z gry) i rozdał 7 asyst. Ważną rolę w kluczowych momentach spotkania odegrał brat Travisa - D'Mitrik Trice, który w całym meczu zagrał 15,5 minuty, a wchodząc w czwartej kwarcie zdobył niezwykle ważną trójkę.



W naszym zespole tym razem na słabszej skuteczności zagrał MVP drugiego meczu, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, który miał tylko 1/7 za 3 i zaledwie 26,7 procent skuteczności z gry. Ze skutecznością z dystansu problemy mieli także Robert Johnson (1/6) oraz Koszarek (1/5). Nie mógł się również wstrzelić Grzesiek Kamiński (0/4 z gry), który w meczu numer dwa pokazał klasę i dał sporo wiary drużynie oddając 4 celne trójki. Wierzymy, że niemoc w rzutach z dystansu zostanie przełamana dziś wieczorem. Przed dwoma dniami bardzo dobre spotkanie, szczególnie w ataku, rozgrywał Jure Skifić, który zdobył 16 punktów na wysokiej skuteczności (7/12 z gry), do tego dołożył 6 zbiórek i 3 asysty. Największą owację od publiczności otrzymał wracający po dwóch meczach pauzy Adam Kemp. Po tym jak środkowy Anwilu łokciem złamał mu podstawę oczodołu, Adam pojawił się na parkiecie w specjalnej masce, i w obronie dał drużynie sporo. Choć jeszcze nie tyle co w serii ze Stalą i Anwilem. Wierzymy, że w każdym kolejnym spotkaniu nasz center spisywać się będzie coraz lepiej, a do twardej obrony dołoży jeszcze udane zagrania w ataku. W niedzielę zagrał przez 16 minut, co przełożyło się na mniejszą liczbę minut 21-letniego Kuby Sadowskiego. Bez wątpienia widoczny jest brak w naszej rotacji Grzegorza Kulki, który doznał złamania kostki pod koniec pierwszego meczu w hali Stulecia. Silny skrzydłowy, poruszający się o kulach, w oczekiwaniu na operację, wspiera zespół z ławki.







Czasu na poprawę poszczególnych elementów pomiędzy meczami nie ma zbyt wiele. Jak przekonuje trener Wojciech Kamiński, zespół skupia się w fazie play-off na regeneracji, treningach indywidualnych oraz analizie video. Jak uda się przełożyć uwagi sztabu, i ich pomysły na grę, na pewno będzie miało wpływ na wynik meczu numer cztery. Po ostatniej wygranej na pewno lekką przewagę psychologiczną ma Śląsk, ale "Zieloni Kanonierzy" pokazali już w tym sezonie, że wiary w swoje możliwości im nie brakuje, podobnie jak zaangażowania i determinacji. Wierzymy, że niesiona głośnym dopingiem warszawskiej publiczności, drużyna Legii doprowadzi do wyrównania serii, co będzie jednoznaczne... z rozegraniem jeszcze jednego meczu w hali na Bemowie w tym sezonie - a mianowicie meczu numer sześć w kolejną niedzielę, 29 maja.



Wtorkowy mecz będzie transmitowany w Polsacie Sport Extra oraz ogólnodostępnym kanale - Super Polsacie. Początek spotkania o 20:40, transmisja telewizyjna rozpocznie się kilkanaście minut wcześniej. Tak jak wszystkie mecze serii finałowej, poprzedzi je odśpiewanie hymnu narodowego, co będzie miało miejsce zaraz po prezentacji obu drużyn.

Kibice, którzy nie posiadają biletów na wtorkowe spotkanie (te wyprzedane zostały już dawno), będą mieli także możliwość obejrzenia meczu na telebimie, który zostanie przygotowany w bezpośrednim sąsiedztwie hali przy Obrońców Tobruku. Do strefy kibica zapraszamy wszystkich (bezpłatnie) już od godziny 17:00. Przygotowane zostaną animacje dla dzieci i młodzieży, strefa gastronomiczna (z burgerami i piwem), a także konkursy z nagrodami. Przede wszystkim będzie możliwość obejrzenia meczu na telebimie o wymiarach 5x3 metra. Podobną strefę kibica przygotowano we Wrocławiu, pod tak zwaną Iglicą, w bezpośrednim sąsiedztwie hali Stulecia.



W związku ze sporym zainteresowaniem meczem, zachęcamy do wcześniejszego przybycia na Bemowo. I oczywiście do głośnego dopingu dla naszej drużyny!



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 34-19

Liczba wygranych/porażek u siebie: 16-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,6 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,3%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,5%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Jure Skifić/Grzegorz Kamiński, Dariusz Wyka/Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 565 (śr. 14,5), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 474 (12,2), Robert Johnson 420 (19,1).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:99), Trefl Sopot (d, 104:109), Stal Ostrów (w, 78:82), Stal Ostrów (w, 64:67), Stal Ostrów (d, 85:81), Anwil Włocławek (w, 79:83), Anwil Włocławek (w, 71:77), Anwil Włocławek (d, 87:77), Śląsk Wrocław (w, 76:72), Śląsk Wrocław (w, 85:88), Śląsk Wrocław (d, 74:81).



Ostatnie mecze obu drużyn:

22.05.2022 Legia Warszawa 74:81 Śląsk Wrocław (play-off)

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 27-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 13-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,1 / 80,0

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,2%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 33,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,4%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,9%



Skład: Łukasz Kolenda, Kacper Gordon, D'mitrik Trice, Travis Trice II (rozgrywający), Kodi Justice, Jakub Karolak, Aleksander Leńczuk, Kacper Marchewka (rzucający), Ivan Ramljak, Justin Bibbs, Michał Gabiński, Igor Kozłowski, Jan Wójcik, Maksymilian Zagórski (skrzydłowi), Kerem Kanter, Aleksander Dziewa, Martins Meiers, Szymon Tomczak, Szymon Walski (środkowi)

trener: Andrej Urlep, as. Andrzej Adamek, Robert Skibniewski



Przewidywana wyjściowa piątka: Travis Trice II, Kodi Justice, Kerem Kanter, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa/Martins Meiers



Najwięcej punktów: Travis Trice II 566 (śr. 18,3), Kerem Kanter 520 (12,4), Aleksander Dziewa 498 (12,5).



Ostatnie wyniki: Zastal (w, 81:71), Stal (w, 83:74), Astoria (d, 90:81), Arka (w, 65:80), Anwil (d, 74:80), Czarni (w, 89:79), King (w, 99:83), MKS Dąbrowa (d, 102:60), Trefl (d, 77:67), Legia (w, 73:87), Twarde Pierniki (d, 68:70), GTK (d, 106:74), Spójnia (d, 105:90), HydroTruck (w, 64:67), Start (d, 84:76), Zastal (d, 85:88), Arka (d, 86:63), Anwil (w, 97:89), Czarni (d, 96:84), Stal (d, 79:69), King (d, 85:74), MKS Dąbrowa (w, 87:88), Astoria (w, 77:88), Trefl (w, 89:102), Legia (d, 78:91), Twarde Pierniki (w, 86:95), GTK (w, 61:89), Spójnia (w, 86:73), HydroTruck (d, 106:94), Start (w, 85:67), Zastal (w, 103:90), Zastal (w, 85:83), Zastal (d, 95:68), Zastal (d, 87:80), Zastal (w, 80:86), Czarni (w, 57:77), Czarni (w, 66:91), Czarni (d, 60:123), Czarni (d, 69:89), Czarni (w, 71:81), Legia (d, 76:72), Legia (d, 85:88), Legia (w, 74:81).

PP: Stal (w, 94:87).

EuroCup: Lietkabelis Panevezys(d, 59:70), Boulogne Metropolitans 92 (w, 86:83), Turk Telekom Ankara (w, 89:73), Lokomotiv Kuban Krasnodar (d, 68:98), Dolomiti Energia Trento (w, 81:77), Hamburg Towers (d, 87:71), Partizan Belgrad (w, 75:73), Joventut Badalona (d, 73:87), Lietkabelis Panevezys (w, 88:65), Bologne Metropolitans 92 (d, 59:74), Turk Telekom Ankara (d, 80:67), MoraBanc Andorra (w, 99:65), Dolomiti Energia Trento (d, 77:68), Hamburg Towers (w, 92:86), Partizan Belgrad (d, 71:93), Joventut Badalona (w, 97:79), MoraBanc Andorra (d, 91:95), Gran Canaria (w, 87:60).



Termin meczu: wtorek, 24 maja 2022 roku, g. 20:40

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1500 miejsc

Transmisja: Polsat Sport Extra / Super Polsat