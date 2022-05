Nasze oceny

Plusy i minusy po meczu z Cracovią

Poniedziałek, 23 maja 2022 r. 19:38 Maciej Frydrych , źródło: Legionisci.com

Legioniści zakończyli sezon 2021/22 zwycięstwem 3-0 z Cracovią. Warszawiacy zaprezentowali się z niezłej strony. Zapraszamy do ocen, jakie przyznaliśmy piłkarzom Legii.



Josue - W 37. minucie uderzył z dystansu, ze stojącej piłki, lecz nieco się pomylił. W 66. minucie pięknym i dokładnym dośrodkowaniem znalazł Pekharta, który głową umieścił futbolówkę w siatce. W 85. minucie genialną wrzutką z rzutu rożnego znalazł Lopesa, który podwyższył prowadzenie “Wojskowych”. Josue zakończył sezon 2021/22 dwiema asystami. Przez cały mecz miał lepsze i gorsze momenty, często był niedokładny. Koniec końców, rozegrał dobre zawody. Zszedł z boiska kilka minut przed końcem spotkania.



Paweł Wszołek - W 10. minucie stanął oko w oko z bramkarzem Cracovii. “Wszołi” zgubił futbolówkę i nie zdołał oddać dobrego strzału, a zdecydowanie powinien zachować się lepiej. Bardzo dobrze układała się jego współpraca z Josue, lecz nie tylko z Portugalczykiem Wszołkowi było po drodze. Skrzydłowy często kreował niezłe okazje swoim kolegom z zespołu, niestety oni niekiedy gubili się gdy mieli piłkę przy nodze. Zszedł z murawy w 88. minucie. Godnie pożegnał się z kibicami, gdyż prawdopodobnie był to jego ostatni mecz z "eLką" na piersi.



Patryk Sokołowski - W 4. minucie miał niezłą okazję, lecz uderzył za wysoko. Był aktywny, chętny do gry ofensywnej i często widywaliśmy go pod polem karnym przeciwników. Charakteryzowała go ciężka praca. Nie można powiedzieć na niego złego słowa, bo zostawił serce na boisku. Opuścił prac gry w 88. minucie.



Lindsay Rose - W 71. minucie bardzo skutecznie uprzedził rywala i szybko zażegnał zagrożenie. Często w ostatniej chwili ratował legionistów z opresji. Rose grał pewnie, odważnie i bardzo dobre czytał grę. Widać, że nabrał pewności siebie, a po "elektrycznym" stoperze z jesieni nie ma już śladu.



Cezary Miszta - W 10. minucie miał szansę zanotować asystę, gdyby tylko Wszołek lepiej wykorzystał sytuację sam na sam. W 82. minucie świetnie wybronił mocny strzał Rasmussena. Młody bramkarz perfekcyjnie się wyciągnął i sparował futbolówkę poza linię końcową. Dobry mecz, a przede wszystkim na zero z tyłu.



Matthias Johansson - Dobrze wyglądała jego współpraca z Wszołkiem. Szwed ciężko pracował na placu gry, dużo biegał i walczył, przyjemnie patrzyło się na jego boiskowe poczynania. Do gry defensywnej Johanssona również nie można się przyczepić, gdyż nie popełniał błędów.



Mateusz Wieteska - W 25. minucie fatalnie minął się z dośrodkowaną piłkę, jednak obyło się bez konsekwencji, gdyż podobnie jak Wieteska zachował się piłkarz Cracovii. W 81. minucie świetnie zablokował dośrodkowanie Kakabadze, które zmierzało w kierunku bramki. Występ dobry, może z drobnymi błędami. Na pewno zaprezentował się nieco gorzej od Rose, jednak również trzymał poziom.



Bartosz Slisz - W 4. minucie podjął dobrą decyzję o strzale, lecz świetnie popisał się golkiper krakowian. Kilka minut później pomocnik ponownie postraszył Hrosso, lecz tym razem uderzył znacznie gorzej. Był mniej widoczny w ofensywie od swojego kolegi - Sokołowskiego. Slisz wielokrotnie kasował ataki krakowian i dobrze radził sobie w defensywie. Zaprezentował się godnie.



Maciej Rosołek - W 6. minucie oddał strzał rozpaczy. W 54. minucie piłka spadła mu pod nogi, a “Rossi” z pierwszej piłki uderzył bardzo celnie. Rosołek otworzył wynik tego spotkania. Nie był najjaśniejszym punktem w zespole "Wojskowych", lecz co najważniejsze, strzelił gola, który otworzył worek z bramkami. Opuścił plac gry w 62. minucie.



Mateusz Hołownia - W 51. minucie znakomicie przebił się do ofensywy, popisał się szybkością, po czym fantastycznym podaniem znalazł Pekharta. Szkoda, że Czech był na minimalnym spalonym. W jego poczynaniach wciąż widoczny był brak ogrania, gdyż często gubił się lub mylił, gdy miał futbolówkę przy nodze. Nie zaprezentował się najgorzej, z pewnością wyglądał lepiej niż tydzień temu w Białymstoku.



Zmiennicy



Rafael Lopes - Na murawie pojawił się w 62. minucie. W 85. minucie tyłem do bramki uderzył głową. Piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do bramki. Świetne wyczucie Portugalczyka, który tym samym postawił w meczu kropkę nad "i".



Bartosz Kapustka - Na boisku zameldował się w 74. minucie. Nie miał za wiele czasu, aby się pokazać, lecz z pewnością dla "Kapiego" najważniejsze są kolejne minuty spędzone na murawie.



Igor Strzałek - Wszedł na boisko w 88. minucie. Był to dla niego debiut z "eLką" na piersi. Grał za krótko, aby ocenić.



Ernest Muci - Na murawie pojawił się w 88. minucie. Albańczyk grał zbyt krótko, aby ocenić.



Jurgen Celhaka - Na plac gry wszedł w końcówce spotkania, więc był to za krótki występ, aby ocenić.