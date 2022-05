Wasze noty

Oceny legionistów za mecz z Cracovią

Poniedziałek, 23 maja 2022 r. 11:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

Najwyższą notę za sobotni mecz z Cracovią uzyskał Josue. Występ Portugalczyka oceniliście na 4,7 w skali 1-6. Dobre noty otrzymali także Pekhart, Wszołek i Miszta. Najniższe oceny trafiły natomiast to Hołowni, Muciego i Celhaki. W sumie oceniało 458 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 3,7.



Josue 4,7

Pekhart 4,3

Wszołek 4,2

Miszta 4,1

Rosołek 3,9

Rafael Lopes 3,9

Rose 3,8

Johansson 3,7

Wieteska 3,6

Slisz 3,6

Sokołowski 3,6

Kapustka 3,6

Strzałek 3,3

Hołownia 3,1

Muci 3,1

Celhaka 3,1