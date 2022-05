Komentarze (6)

kapsel135 - 20 minut temu, *.as13285.net Jakim trzeba być ch...jozą, żeby nie dać zagrać meczu i pożegnać się na boisku z kibicami "LEGENDZIE" Królowi

Arturowi. Vuko po takich ruchach jak "walka" z Borucem, wyrzuceniem Malarza, Kucharczyka, Radovica , ty dla mnie nigdy nie będziesz legendą. Po prostu byłeś słabym trenerem ,który takimi ruchami chciał pokaz swoje ja.

To może ci się udało, ale pomyśl jak wiele straciłeś w oczach kibiców. Na szczęście nadszedł twój koniec w Legii ... odpowiedz

Hiszpan - 16 minut temu, *.telnaptelecom.pl @kapsel135: Na spokojnie czemu uważasz że Boruc to legendą Legii? Za wyniki sportowe , za udział w dopingu czy coś innego? odpowiedz

Hg - 5 minut temu, *.t-mobile.pl @kapsel135:



Najpierw sprawdź swoje info zanim napiszesz komentarz dzieciaku. Wiesz jaka jest kara za wpuszczenie nieuprawnionego zawodnika ? Bo dla twojej informacji Król Artur nie zapłacił kary za Wartę. Czy to może Vuko powinien z własnej kieszeni ufundować 25 koła? A jak uważasz że dla klubu dobre było zostawienie inwalidy z brzuszkiem Radovica, albo dziadka Malarza zamiast Majeckiego ( za hajs z jego transferu jeszcze to się jakoś trzyma) to zgłoś CV do Miodka tam potrzebują takich ,,geniuszy'' odpowiedz

Nowe zasady? - 1 godzinę temu, *.orange.pl To teraz latamy ze sprzętem? ;) odpowiedz

Paweł - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Poprawcie tytuł… odpowiedz

Paweł - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Z szablą na Żyletę? ;-) odpowiedz

