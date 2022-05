Powstała Rady Pamięci i Historii Legii Warszawa

Niedziela, 22 maja 2022 r. 09:16 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa powołała Radę Pamięci i Historii jako organ doradczy zarządu klubu do spraw związanych z kwestiami historycznymi, przede wszystkim związanymi z Muzeum Legii Warszawa. Zadaniem rady będzie realizowanie i wspieranie celów takich jak gromadzenie i trwała ochrona dóbr dziedzictwa Legii Warszawa o charakterze materialnym i niematerialnym oraz upowszechnianie jej tradycji i historii.







Rada Pamięci i Historii Legii Warszawa jest organem kolegialnym powoływanym na dwuletnią kadencję. Obecnie tworzą ją: Adam Dawidziuk, Robert Piątek, Grzegorz Karpiński (wymienieni członkowie wspólnie ze śp. Kustoszem i Twórcą Muzeum Legii Warszawa Wiktorem Bołbą są autorami Księgi Stulecia Legii Warszawa) oraz przedstawiciel delegowany przez Stowarzyszenie Kibiców Legii Warszawa Tomasz Łankiewicz.







Wszyscy członkowie Rady Pamięci i Historii Legii Warszawa od wielu lat są związani ze środowiskiem klubu oraz dysponują szczególną wiedzą i zasługami dla jego społeczności.



Do kompetencji Rady będą należały m.in.:



- zarządzanie, rozwój i promocja Muzeum Legii Warszawa, aktywne uczestnictwo w projektach klubu w zakresie tradycji i historii,

- organizacja spotkań z osobami mającymi istotne znaczenie dla dziejów Legii,

- działalność wystawiennicza i oświatowa,

- rekomendowanie osoby odpowiedzialnej za zarządzanie Muzeum,

- rekomendowanie osób do nadawania tytułów honorowych o szczególnych zasługach dla klubu oraz upowszechnianie wiedzy o klubi