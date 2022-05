Koszykówka

Zapowiedź 3. finałowego meczu ze Śląskiem

Niedziela, 22 maja 2022 r. 09:43 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwóch spotkaniach finałowych rozegranych we Wrocławiu, rywalizacja o tytuł mistrza Polski w sezonie 2021/22 przenosi się do stolicy. Legioniści, przy stanie 1:1, w serii do czterech wygranych, w niedzielę wieczorem po raz pierwszy podejmować będą w finale zespół Śląska w swojej twierdzy - hali przy Obrońców Tobruku na warszawskim Bemowie.



Legia w obu meczach rozgrywanych na Dolnym Śląsku była blisko wygranej, ale w pierwszym spotkaniu, w samej końcówce wrocławianie wymusili więcej fauli, a spudłowane rzuty legionistów, w tym jeden z lay-upów Aliego po szybkim ataku sprawiły, że w meczu otwierającym serię, z wygranej cieszył się WKS (76:72). W tym meczu legioniści stracili do końca sezonu Grześka Kulkę - nasz skrzydłowy w czwartej kwarcie tak niefortunnie upadł w walce o zbiórkę na atakowanej tablicy, że złamał kostkę i konieczna będzie operacja, a następnie długa rehabilitacja. W związku z tym do meczu numer dwa legioniści przystępowali bez dwóch graczy z pierwszej piątki - oprócz Kulki, zagrać nie mógł jeszcze kontuzjowany w trzecim meczu półfinałowym z Anwilem, nasz środkowy Adam Kemp. Wyposażony już w maskę center, po raz kolejny przygotowywał się na rozgrzewce, ale ostatecznie, sztab szkoleniowy nie zdecydował się na korzystanie z jego usług. Adam natomiast powinien być gotowy do gry w niedzielnym spotkaniu numer trzy. W drugim spotkaniu, Legia pomimo tak poważnych osłabień, a do tego słabej pierwszej kwarty, pokazała niesamowity charakter. Nasi gracze nie zwątpili w możliwość odwrócenia losów spotkania i jeszcze w drugiej kwarcie zaczęli odrabianie strat, a trójka Cowelsa z 11 metrów na sam koniec pierwszej połowy gry, dodała wiary i animuszu. W kwarcie trzeciej nasi gracze odpowiedzieli serią celnych trójek i wyszli na prowadzenie, które sięgnęło w pewnym momencie 12 punktów. Śląsk atakował, odrabiał straty, ale jedyne, na co było ich stać, to doprowadzenie (parokrotnie) do remisu. Mądre, z reguły cierpliwe, czasem z nutką szaleństwa, granie, sprawiło, że tego dnia Legia zwyciężyła i doprowadziła do wyrównania w serii. Kapitalny mecz zagrał Muhammad-Ali, który zdobył dla Legii aż 27 punktów i był motorem napędowym. Zdecydowanie na pochwały zasłużył Jakub Sadowski, który dwa dni wcześniej pokazał się w obronie z przyzwoitej strony, ale jeszcze miał problemy w ataku. Tym razem "Sado" zaliczył cztery punkty, wykańczając podanie Kamińskiego efektownym wsadem, a i sam zaliczył świetną asystę do Cowelsa.







W niedzielę, nasz wychowanek kończyć będzie 21 lat i rozegra 45. spotkanie ligowe w pierwszym zespole Legii. Spodziewamy się bowiem, że chociaż Kemp będzie w rotacji, trener Kamiński ponownie da szansę występu Sadowskiemu, który wspierać będzie naszą strefę podkoszową z Darkiem Wyką i Jure Skificiem.



Legia w hali na Bemowie, w najwyższej klasie rozgrywkowej nie zwykła przegrywać meczów. Nie było ich co prawda zbyt wiele, ale wszystkie dotychczasowe, koszykarze Legii rozstrzygali na swoją korzyść. W tym sezonie Legia wygrała trzecie, decydujące starcia ze Stalą Ostrów oraz Anwilem Włocławek, w obu przypadkach walcząc o wygraną do samego końca. W niedzielę również spodziewamy się emocjonującego spotkania i wierzymy, że głośne wsparcie najlepszej publiczności, pomoże nam objąć prowadzenie w finałowej serii. Na pewno oba zespoły spróbują wyeliminować błędy, które miały miejsce w poprzednich meczach. Legia spróbuje z pewnością ograniczyć kluczową postać wrocławskiego zespołu - Travice'a Trice'a, Śląsk prawdopodobnie będzie chciał mocniej wykorzystać w strefie podkoszowej Dziewę i Kantera. Co przygotują obaj trenerzy oraz jak ich pomysły będą realizowane przez zawodników, przekonamy się w niedzielny wieczór. Wieczór pełen emocji, bo w fazie play-off, każdy mecz z udziałem Legii to gwarancja emocji do ostatniej sekundy.



Niedzielny mecz będzie transmitowany nie tylko w Polsacie Sport Extra, ale również w ogólnodostępnym kanale (w telewizji naziemnej) - Super Polsacie. Sam mecz rozpocznie się o 20:40, ale transmisja z hali na Bemowie już od godziny 20:00. Wszystkich kibiców, którzy nie mają biletów na mecz, zachęcamy do oglądania meczu z udziałem naszego zespołu. Warszawiacy będą mieli także możliwość obejrzenia meczu na telebimie, który zostanie przygotowany w bezpośrednim sąsiedztwie hali przy Obrońców Tobruku. Do strefy kibica zapraszamy wszystkich (bezpłatnie) już od godziny 17:00. Przygotowane zostaną animacje dla dzieci i młodzieży, strefa gastronomiczna (z burgerami i piwem), a także konkursy z nagrodami. A przede wszystkim będzie możliwość obejrzenia meczu na telebimie o wymiarach 5x3 metra.



Na kibiców, którzy posiadają bilety na niedzielny mecz, czekać będą specjalne koszulki, które przygotowane zostały we współpracy z naszym sponsorem Strategicznym. Prezent od Orlen Paliwa odbierzecie przy wejściu do hali po okazaniu biletu.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 34-18

Liczba wygranych/porażek u siebie: 16-8

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 82,8 / 80,5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 45,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 52,3%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,4%



Skład: Łukasz Koszarek, Robert Johnson (rozgrywający), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Benjamin Didier-Urbaniak, Szymon Kołakowski (rzucający), Raymond Cowels, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jure Skifić, Marcin Składanowski (skrzydłowi), Adam Kemp, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski, Jakub Śliwiński (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Łukasz Koszarek, Robert Johnson, Raymond Cowels, Grzegorz Kamiński, Dariusz Wyka/Adam Kemp



Najwięcej punktów: Raymond Cowels III 549 (śr. 14,4), Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 464 (12,2), Robert Johnson 400 (19,0).



Ostatnie wyniki: Asseco Arka Gdynia (d, 79:59), Twarde Pierniki Toruń (d, 105:68), GTK Gliwice (w, 78:75), Spójnia Stargard (d, 84:86), HydroTruck Radom (w, 75:88), Start Lublin (d, 69:60), CSM Oradea (w, 66:76), Szolnoki Olajbanyasz (d, 83:66), Stal Ostrów (w, 96:92), FC Porto (d, 71:61), Astoria Bydgoszcz (w, 76:83), CSM Oradea (d, 75:68), Śląsk Wrocław (d, 73:87), Szolnoki Olajbanyasz (w, 68:75), Anwil Włocławek (d, 74:73), FC Porto (w, 81:82), Czarni Słupsk (d, 68:66), King Szczecin (w, 99:83), Parma Perm (d, 70:72), MKS Dąbrowa Górnicza (d, 81:78), ZZ Leiden (w, 78:90), Trefl Sopot (w, 85:70), Zastal Zielona Góra (w, 100:66), Asseco Arka Gdynia (w, 70:88), Twarde Pierniki Toruń (w, 77:87), medi Bayreuth (w, 88:95), GTK Gliwice (d, 86:73), HydroTruck Radom (d, 73:60), ZZ Leiden (d, 59:77), Zastal Zielona Góra (d, 79:85), medi Bayreuth (d, 80:55), Stal Ostrów (d, 84:114), Parma-Parimatch Perm (w, 67:78), Start Lublin (w, 97:107), Astoria (d, 68:87), Unahotels Reggio Emilia (d, 68:71), Śląsk Wrocław (w, 78:91), Unahotels Reggio Emilia (w, 80:75), Anwil Włocławek (w, 94:81), Spójnia Stargard (w, 63:77), Czarni Słupsk (w, 96:90), King Szczecin (d, 101:71), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 86:99), Trefl Sopot (d, 104:109), Stal Ostrów (w, 78:82), Stal Ostrów (w, 64:67), Stal Ostrów (d, 85:81), Anwil Włocławek (w, 79:83), Anwil Włocławek (w, 71:77), Anwil Włocławek (d, 87:77), Śląsk Wrocław (w, 76:72), Śląsk Wrocław (w, 85:88).



Ostatnie mecze obu drużyn:

19.05.2022 Śląsk Wrocław 85:88 Legia Warszawa (play-off)

17.05.2022 Śląsk Wrocław 76:72 Legia Warszawa (play-off)

12.03.2022 Śląsk Wrocław 78:91 Legia Warszawa

06.11.2021 Legia Warszawa 73:87 Śląsk Wrocław

25.04.2021 Legia Warszawa d. 85:86 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

24.04.2021 Śląsk Wrocław 84:73 Legia Warszawa (w Ostrowie Wlkp.)

22.04.2021 Legia Warszawa 84:72 Śląsk Wrocław (w Ostrowie Wlkp.)

11.03.2021 Legia Warszawa 67:69 Śląsk Wrocław (EBL)

15.11.2020 Śląsk Wrocław d.73:68 Legia Warszawa (EBL)

19.12.2019 Legia Warszawa 71:98 Śląsk Wrocław (EBL)

17.01.2016 Śląsk Wrocław 83:77 Legia Warszawa (I liga)

11.10.2015 Legia Warszawa 69:59 Śląsk II Wrocław (I liga)

17.10.2012 Legia Warszawa 61:84 Śląsk Wrocław (PP)

11.02.2006 Śląsk II Wrocław 59:62 Legia Warszawa (II liga)

22.10.2005 Legia Warszawa 93:75 Śląsk II Wrocław (II liga)



WKS ŚLĄSK WROCŁAW

Liczba wygranych/porażek: 26-16

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 12-9

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 84,1 / 80,1

Średnia skuteczność rzutów z gry: 47,3%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 55,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 75,5%



Skład: Łukasz Kolenda, Kacper Gordon, D'mitrik Trice, Travis Trice II (rozgrywający), Kodi Justice, Jakub Karolak, Aleksander Leńczuk, Kacper Marchewka (rzucający), Ivan Ramljak, Justin Bibbs, Michał Gabiński, Igor Kozłowski, Jan Wójcik, Maksymilian Zagórski (skrzydłowi), Kerem Kanter, Aleksander Dziewa, Martins Meiers, Szymon Tomczak, Szymon Walski (środkowi)

trener: Andrej Urlep, as. Andrzej Adamek, Robert Skibniewski



Przewidywana wyjściowa piątka: Travis Trice II, Kodi Justice, Kerem Kanter, Ivan Ramljak, Aleksander Dziewa



Najwięcej punktów: Travis Trice II 551 (śr. 18,4), Kerem Kanter 508 (12,4), Aleksander Dziewa 477 (12,2).



Ostatnie wyniki: Zastal (w, 81:71), Stal (w, 83:74), Astoria (d, 90:81), Arka (w, 65:80), Anwil (d, 74:80), Czarni (w, 89:79), King (w, 99:83), MKS Dąbrowa (d, 102:60), Trefl (d, 77:67), Legia (w, 73:87), Twarde Pierniki (d, 68:70), GTK (d, 106:74), Spójnia (d, 105:90), HydroTruck (w, 64:67), Start (d, 84:76), Zastal (d, 85:88), Arka (d, 86:63), Anwil (w, 97:89), Czarni (d, 96:84), Stal (d, 79:69), King (d, 85:74), MKS Dąbrowa (w, 87:88), Astoria (w, 77:88), Trefl (w, 89:102), Legia (d, 78:91), Twarde Pierniki (w, 86:95), GTK (w, 61:89), Spójnia (w, 86:73), HydroTruck (d, 106:94), Start (w, 85:67), Zastal (w, 103:90), Zastal (w, 85:83), Zastal (d, 95:68), Zastal (d, 87:80), Zastal (w, 80:86), Czarni (w, 57:77), Czarni (w, 66:91), Czarni (d, 60:123), Czarni (d, 69:89), Czarni (w, 71:81), Legia (d, 76:72), Legia (d, 85:88).

PP: Stal (w, 94:87).

EuroCup: Lietkabelis Panevezys(d, 59:70), Boulogne Metropolitans 92 (w, 86:83), Turk Telekom Ankara (w, 89:73), Lokomotiv Kuban Krasnodar (d, 68:98), Dolomiti Energia Trento (w, 81:77), Hamburg Towers (d, 87:71), Partizan Belgrad (w, 75:73), Joventut Badalona (d, 73:87), Lietkabelis Panevezys (w, 88:65), Bologne Metropolitans 92 (d, 59:74), Turk Telekom Ankara (d, 80:67), MoraBanc Andorra (w, 99:65), Dolomiti Energia Trento (d, 77:68), Hamburg Towers (w, 92:86), Partizan Belgrad (d, 71:93), Joventut Badalona (w, 97:79), MoraBanc Andorra (d, 91:95), Gran Canaria (w, 87:60).



Termin meczu: niedziela, 22 maja 2022 roku, g. 20:40

Adres hali: Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

Pojemność hali: 1500 miejsc

Transmisja: Polsat Sport Extra / Super Polsat