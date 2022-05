Debiut Strzałka w Legii

Niedziela, 22 maja 2022 r. 10:14 Mishka, źródło: Legionisci.com

W meczu z Cracovią w barwach Legii Warszawa zadebiutował Igor Strzałek. 18-latek pojawił się na boisku w 88. minucie, zmieniając Josue, przy wyniku 3-0 dla stołecznego zespołu.



Urodzony w Siedlcach zawodnik do Legii Warszawa trafił w 2018 roku. Występował w zespołach juniorskich, a następnie w trzecioligowych rezerwach. Zimą Aleksandar Vuković zdecydował o zabraniu go na zgrupowanie do Dubaju, choć jesienią nie łapał się do składu Legii II. Młody legionista przekonał do siebie sztab na tyle, że całą rundę wiosenną trenował z pierwszym zespołem. Zdobył bramkę w towarzyskim meczu z Dynamem Kijów, a na zakończenie rozgrywek w nagrodę miał szansę zadebiutować przy Ł3.