Legia podziękowała Vukoviciowi

- Dziękujemy Aleksandarowi Vukoviciowi za duże zaangażowanie w prowadzenie drużyny i podjęcie wyzwania w trudnym momencie dla klubu. Vuko doskonale zna zawodników, oczekiwania i presję, jaką wiąże się z wynikami Legii. Życzymy mu powodzenia w dalszej karierze trenerskiej. Przy Łazienkowskiej zawsze będzie gościem specjalnym - powiedział dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński . W ten sposób klub podziękował Serbowi za pracę w ostatnich 6 miesiącach. Kontrakt Vukovicia wygasa z końcem czerwca i nie będzie przedłużony, o czym wiadomo od połowy marca. Nowym trenerem Legii zostanie Kosta Runjaić , który oficjalnie zostanie zaprezentowany w najbliższych dniach. Aleksandar Vuković prowadził Legię Warszawa w latach 2019 - 2020 i ponownie od grudnia 2021 roku do maja 2022 roku. Serb jest trzecią postacią w 106-letniej historii klubu, która zdobyła tytuł w roli zawodnika (2002, 2006) i trenera (2020). Przez okres swojej pracy prowadził zespół łącznie w 91 meczach i zanotował bilans 48 zwycięstw, 18 remisów i 25 porażek. Jako piłkarz w barwach Legii rozegrał 239 meczów, zdobył dwa tytuły Mistrza Polski, krajowy Puchar i Superpuchar Polski.

P. - 3 minuty temu, *.tpnet.pl Tylko kibice nie podziękowali. Żenada. odpowiedz

