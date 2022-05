Święto Łazienkowskiej w sobotę na stadionie Legii

W najbliższą sobotę, 28 maja, w godzinach 9:00-17:00 na stadionie Legii odbędzie się kolejne "Święto Łazienkowskiej", organizowane z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny - zapraszamy wszystkich kibiców ze swoimi dziećmi do wspólnej zabawy.



Na najmłodszych czekają m.in. zabawy na automatach mierzących siłę strzału, bramce radarowej czy gra w piłkarzyki w wersji gigant. Ponadto będzie możliwość malowania twarzy w legijne barwy, otrzymania legijnych gadżetów czy spróbowanie gry w teqball. To oczywiście nie koniec atrakcji - kibice będą mogli zobaczyć wnętrze autokaru, którym podróżują nasi piłkarze, będzie także okazja do zwiedzania klubowego muzeum.



Specjalne stoiska, z grami i zabawami przygotują także inne legijne sekcje.



W tym dniu przeprowadzone zostaną specjalne wycieczki, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość m.in. zwiedzenia szatni pierwszej drużyny Legii Warszawa. Na płycie głównej od rana odbywać się będzie uroczysty trening wszystkich grup Legia Soccer Schools. Wejście na całe przedsięwzięcie będzie możliwe przez bramę B2, natomiast wejście na uroczysty trening Legia Soccer Schools będzie możliwe przez bramę B3.