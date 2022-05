Pusto wszędzie, głucho wszędzie (VIDEO)

Niedziela, 22 maja 2022 r. 11:13 Woytek, źródło: Legionisci.com

W 10. minucie meczu z Cracovią wszyscy kibice z Żylety i ponad połowa trybuny Deyny opuścili swoje miejsca, by w ten sposób zademonstrować swoje niezadowolenie z rządów Dariusza Mioduskiego. Po 17 minutach fani z przytupem wrócili na sektor i odpalili środki pirotechniczne. Zapraszamy do obejrzenia filmu.







???? UWAGA! Wszystkich zachęcamy do href="https://www.youtube.com/channel/UCrFInZ1cJkrHBAvav78K4_Q?sub_confirmation=1">SUBSKRYBOWANIA naszego NOWEGO kanału LEGIONISCI.COM na YouTube. Jakiś czas temu YT usunął bezpowrotnie poprzedni... i do tej pory nie udało się go odzyskać. KILKNIJ TUTAJ Z góry dziękujemy!