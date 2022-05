Na stadionach: Dla Ciebie gotów łamać każde prawa

Środa, 25 maja 2022 r. 15:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Za nami zakończenie rozgrywek ekstraklasy i jak co roku - na jednych stadionach było radośnie i świętowano sukcesy, gdzie indziej kibice żegnali się z ligą. Feta tym razem miała miejsce w Poznaniu, a lechici na pożegnanie sezonu zaprezentowali dwie oprawy na meczu z Zagłębiem Lubin.



Przyjezdni, de facto była zgoda poznaniaków, stawili się w stolicy Wielkopolski w bardzo dobrej liczbie, z pirotechniką. Piro paliło się na trybunach zdecydowanie częściej niż zazwyczaj. Odpalili je również fani Górnika na najliczniejszym wyjeździe w ostatnim tygodniu - zabrzanie w ponad półtora tysiąca stawili się we Wrocławiu. Z kolei Śląsk protestował przeciwko słabej grze swojej drużyny. Podobnie uczynili legioniści, którzy podczas meczu z Cracovią opuścili trybuny na 17 minut, a później zaprezentowali okazały pokaz pirotechniczny.



Ciekawą oprawę zaprezentowała również Pogoń, kilka rac odpaliła Lechia w Częstochowie oraz Radomiak w Gliwicach. Na pożegnanie z ekstraklasą oprawy z użyciem pirotechniki przygotowali kibice Wisły Kraków oraz Górnika Łęczna.



Do ekstraklasy awansował Widzew, który na meczu pieczętującym powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej pokazał choreografię "Czas na decydujące trafienie", z wykorzystaniem piro. Podobnie uczyniła Arka, która zagra w barażach o awans do ekstraklasy.



Ekstraklasa:



Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze (1500)

Fani Śląska w odniesieniu do słabych wyników piłkarzy, w 30. minucie spotkania do końca pierwszej połowy postanowili opuścić trybuny w ramach protestu. Fani WKS-u wywiesili transparent "To na co zasługujecie, to obelgi i szydera, za ten sezon hańby wszyscy do widzenia". Ponadto wisiał transparent "Od nowych piłkarzy oczekujemy wyników, dość zatrudniania nieudaczników!". Kibice Górnika przyjechali w bardzo dobrej liczbie, prezentując jednakowe flagi na kijach w całym sektorze oraz piro. Wraz z nimi pociągiem podróżował Lukas Podolski.



Lech Poznań - Zagłębie Lubin (687)

Ponad 40 tysięcy na trybunach na meczu kończącym udany, mistrzowski sezon "Kolejorza". Lechici zaprezentowali dwie oprawy. Pierwsza z nich to malowana sektorówka przedstawiająca jednego z kibiców i logo Hooligana, transparent "Chuligańska potęga budowana od lat. Nie myślcie sobie, że już nie ma nas" oraz pirotechnika. Druga prezentacja lechitów to malowana sektorówka "Mistrz Polski 2022", transparent "Lech King" oraz racowisko. Fani z Lubina przyjechali w dobrej liczbie - 687 osób, w tym Arka (10), Zawisza (10), Odra (2) i Polonia (1). Zaprezentowali flagowisko w asyście stroboskopów (150) i rac (20).



Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk (350)

Komplet widzów na stadionie Rakowa świętował po meczu wicemistrzostwo Polski. Lechia w komplecie zameldowała się w sektorze gości z jedną flagą i płótnem dla Janusza Walusia". Przyjezdni odpalili kilka rac.



Górnik Łęczna - Jagiellonia Białystok (300)

Gospodarze na meczu pożegnalnym z ekstraklasą zaprezentowali oprawę - transparent "Niezależnie od wyników to", sektorówkę "tryBuna fanatyków", nad którą odpalonych zostało 15 rac. Jagiellonia w ok. 300 osób przyjechała na ten stosunkowo niedaleki wyjazd.



Piast Gliwice - Radomiak Radom (300)

Przeciętny młyn gliwiczan na ostatnim meczu sezonu 2021/22. Radomiak w przyzwoitej liczbie, z kilkudziesięcioma flagami na kijach oraz pirotechniką. Przyjezdni wywiesili 12 flag.



Wisła Kraków - Warta Poznań (30)

Wiślacy stawili się w bardzo dobrej liczbie na pożegnalnym meczu z ekstraklasą. W młynie zaprezentowali transparent "Drużyna z przypadku: zarząd, piłkarze = ojcowie spadku", nad którym odpalili kilkadziesiąt rac oraz czarne świece dymne. Gospodarze wywiesili sporo transparentów nawiązujących do obecnej sytuacji - "Kuba szacunek na wieki, ale nie odrzucaj od innych pomocnej ręki", "Jak w 1 lidze nie będzie grania, to nie będzie sensu meczu dokańczania", "Zdenek, Gio, Biegański, Gruszkowski - dzięki za walkę", "Mniej Twittera, więcej myślenia", "Z prezesem Dawidem przy sterze zły kierunek Wisła bierze", "Zatrudnijcie tu fachowców, bo będziemy grać w Ostrowcu", "Wszyscy w klubie w szoku, choć walczyliśmy o utrzymanie już nie od roku", "Zarządzie straciłeś kibiców zaufanie. Zrób porządek w swych strukturach i od zera pracuj na nie". Warciarze obecni w 20 osób na trybunach dzięki uprzejmości wiślaków.



Legia Warszawa - Cracovia (-)

Ponad 20 tys. kibiców na ostatnim meczu w tym sezonie przy Ł3. Fani Legii przed meczem pożegnali Artura Boruca, który na gnieździe otrzymał - jako Król Artur - okazjonalną szablę. Legioniści w 10. minucie opuścili trybuny na minut 17 - tyle bowiem porażek ligowych ponieśli piłkarze w tym sezonie. Wywieszony został transparent "Pusto wszędzie, głucho wszędzie, 17 porażek, pucharów nie będzie". Od razu po powrocie miał miejsce pokaz pirotechniczny - świece dymne i racowisko. Kibiców gości brak, z powodu zakazu wyjazdowego nałożonego na Cracovię za mecz z Pogonią.



Pogoń Szczecin - Termalica Nieciecza (-)

Spore zainteresowanie ostatnim meczem sezonu, po którym miała miejsce dekoracja brązowych medalistów mistrzostw Polski. Portowcy z oprawą - malowaną sektorówką przedstawiającą marynarza, transparent "Dla ciebie gotów łamać każde prawa". Całość uzupełniło racowisko.



Wisła Płock - Stal Mielec (-)

Na ostatnim meczu w Płocku, na trybunach pojawiło się 3 tys. kibiców.



Niższe ligi:



Ruch Chorzów - Hutnik Kraków (300)

Fani Hutnika stawili się w Chorzowie w 300 osób, w tym Magdeburg (41) i Wisła Płock (2).



Wisła Puławy - Motor Lublin (280)

GKS Tychy - Korona Kielce (165)



Widzew Łódź - Podbeskidzie Bielsko-Biała (65)

Na tym meczu łodzianie zapewnili sobie bezpośredni awans do ekstraklasy. Na trybunach komplet widzów (18 tys.) i oprawa - transparent "Czas na decydujące trafienie", malowana sektorówka przedstawiająca tarcze do darta i rzut do pola na napisem "ekstraklasa". Całość uzupełniły świece dymne oraz konkretne racowisko. Fani Podbeskidzia wpuszczeni z flagą na sektory gospodarzy.



Skra Częstochowa - GKS Jastrzębie (62)



Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz (45)

Sączersi obecni na tym wyjeździe w 45 osób, w tym Polonia (3) i Cracovia (1), bez flag. Gospodarze z oprawą, na które składały się słabo wykonane sektorówki, transparent "Brudna robota, czysta satysfakcja" oraz racowisko.





Oprawa tygodnia: Choreo Lecha na meczu z Zagłębiem Lubin

Wyjazd tygodnia: 1500 kibiców Górnika Zabrze we Wrocławiu



Poprzednie kibicowskie relacje ze stadionów Polski i świata w dziale Na stadionach.



Legia Warszawa na meczu z Cracovią:











Wisła Kraków na meczu z Wartą Poznań:

















Lech Poznań na meczu z Zagłębiem Lubin:











Zagłębie Lubin na wyjazdowym meczu z Lechem Poznań:







Raków Częstochowa na meczu z Lechią Gdańsk:









Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Rakowem Częstochowa:





Piast Gliwice na meczu z Radomiakiem Radom:





Radomiak Radom na wyjazdowym meczu z Piastem Gliwice:







Śląsk Wrocław na meczu z Górnikiem Zabrze:









Górnik Zabrze na wyjazdowym meczu ze Śląskiem Wrocław:









Pogoń Szczecin na meczu z Termaliką Nieciecza:













Górnik Łęczna na meczu z Jagiellonią Białystok:





Jagiellonia Białystok na wyjazdowym meczu z Górnikiem Łęczna:





Zagłębie Sosnowiec na wyjazdowym meczu z Chrobrym Głogów:





Widzew Łódź na meczu z Podbeskidziem Bielsko-Biała:











Podbeskidzie Bielsko-Biała na wyjazdowym meczu z Widzewem Łódź:





Arka Gdynia na meczu z Sandecją Nowy Sącz:









Kotwica Kołobrzeg na wyjazdowym meczu z Pogonią Nowe Skalmierzyce:





Legia Warszawa na meczu kosza (finał) ze Śląskiem Wrocław: