Wyniki legionistów w PŚ Juniorów

Trzech zawodników sekcji strzeleckiej Legii, w ostatnich dniach uczestniczyło w zawodach Pucharu Świata ISSF Juniorów, które odbyły się w niemieckim Suhl. Maciej Zygmuntowski rywalizował w konkurencjach pistoletowych, w konkurencji pistoletu pneumatycznego 60 strzałów uzyskał 552 pkt., co dało mu 21. miejsce. W rywalizacji drużynowej w Ppn60, Zygmuntowski wraz z Hubertem Ratajczykiem (Sokół Zduńska Wola) i Filipem Wagnerem (Grunwald Poznań) zajęli 7. miejsce. W strzelaniu do rzutków, w konkurencji Trap 125 juniorów Wołodymyr Yazykov uzyskał wynik 111/125, a Mateusz Łakomy 101/125. W rywalizacji w trapie drużynowej, Mateusz, Wołodymyr oraz Daniel Mrozek (Śląsk Wrocław) zajęli 5. miejsce, ustanawiając nowy rekord Polski.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.